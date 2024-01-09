Seçil Erzan böyle faiz pazarlığı yapmış! 'Kısa vadede 150 bin dolara 300 bin dolar!'

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:28

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:28

Aralarında spor dünyasından ünlü isimlerin bulunduğu, 21 mağduru dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan'ın incelenen kırık telefonundan yeni mesajlar ortaya çıktı.

Erzan'ın, Çorlu’daki Murat Arabacı ile gerçekleştirdiği “faiz” pazarlığı dikkati çekti.



Hürriyet’te yer alan habere göre, Seçil Erzan, Arabacı’dan 40 günlük yüzde 30 faizle acil para bulmasını istedi ancak Murat Arabacı bu faizi beğenmeyerek 40 günlük yüzde 40’a çıkartmasını istedi.

Konuşmalardan, Seçil Erzan’ın daha önce yüzde 40 faizle para topladığı anlaşılırken, Erzan'ın 8 Şubat’taki yazışmalarında faizi kabul ettiği ancak parayı hemen istediği anlaşıldı. Buna karşılık Arabacı'nın ise parayı ancak mart başında bulabileceğini belirterek, “Millet tedirgin biraz da. Çorlu’da biri patladı ya” dediği görüldü.

“Sakın duyurma kimseye. Telefonla da konuşma. Saçma bir şey olur. Konuşacak adamdan isteme” şeklinde talimat veren Erzan'ın, para gelmeyince aynı gün faiz arttırdığı ve uçuk bir rakama çıktığı belirtildi.

Mesajlarda, 150 bin dolar karşılığında 300 bin dolar vaat eden Erzan, vadenin de çok kısa olduğunu söyledi.