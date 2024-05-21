Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 21 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 21.05.2024 - 10:05

Güncelleme: 21.05.2024 - 10:05

TCMB'nin faiz kararı da bu haftanın önemli gündemlerinden. Reuters anketindeki beklenti, yıllık enflasyonun zirve yapacağı mayıs ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde. Karar Perşembe 14.00'da açıklanacak.

Dolar/TL'de bu sabah güne 32,22 seviyelerinde başladı. TL mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayında da yatay seyretti. Euro TL ise 35.02 bandında işlem görüyor.

Bugün iç gündemde Hazine'nin dört yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 7 yıl vadeli değişken faizli tahvilleri yeniden ihracı takip edilecek.

YABANCI TAHVİLE YÖNELDİ

Yerel seçim sonrası artan yabancı girişleri son dönemde en çok TL tahvile yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hazine'nin biri dün gerçekleşen; ikisi bugün, ikisi de yarın gerçekleşecek beş borçlanması da yakından takip ediliyor. Hazine yarın da iç piyasadan iki yıl vadeli euro cinsi borçlanacak.

Hazine mayıs ayında 146,1 milyar TL iç borç servisine karşılık 140,7 milyar TL'si piyasadan 210,4 milyar TL iç borçlanma hedefledi. Ay başında gerçekleştirileni iki ve dokuz yıllık gösterge başta olmak üzere Hazine ihalelerine ilgi yüksekti. Dün itibarıyla aylık borçlanma 120 milyar TL'ye de ulaştı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin sahip oldukları devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 10 Mayıs haftasında 2,8 milyar dolar arttı.

Yabancı yatırımcılar TL tahvilde alışılagelmişin dışındaki politikaları gerekçe göstererek paylarını neredeyse sıfıra indirmişlerdi. İlk çeyrek sonunda pay yüzde 1,7 seviyesindeydi. Bankacılar son dönemdeki girişlerle payın yüzde 5'e doğru yükseldiği görüşünde. Bu alandaki rekor ise 10 yıl önce yaklaşık yüzde 28 seviyesindeydi.

TCMB SWAP HARİÇ REZERVİ POZİTİF BÖLGEYE YAKLAŞTI

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamalar Merkez Bankası'nın yerel seçimi takip eden yedi haftada 51 milyar dolar ile rekor bir hızda rezerv birikimi yaptığını gösterdi.

TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9,5 milyar dolar arttı. Swap hariç net rezerv geçen hafta eksi 14.1 milyar dolar hesaplanıyor. Böylece, yerel seçimler öncesi hafta olan 29 Mart'ta görülen eksi 65.5 milyar dolar ile tarihi düşük seviyeden bugüne toparlanma 51 milyar dolar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dün TL'ye ilginin yüksek olduğunu, TCMB'nin "Tarihte eşi benzeri görülmemiş dozda ve hızda" rezerv birikimi yaptığını söyledi.

Şimşek bu döviz alımı olmasaydı dolar/TL'nin 30'un altına inebileceğini de söyledi ancak "TL'de aşırı değerlenme de öngörmüyoruz, tüm aşırılıklar risktir" dedi. Şimşek dün swap kısıtlarının, uzun vadeyi özendirecek şekilde azaltılabileceği mesajı da verdi.

KÜRESEL GELİŞMELER

Asya borsaları geriler ve dolar değerini korurken yatırımcılar bu yıl beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve büyüklüğüne ilişkin ipuçları için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son para politikası toplantısının tutanaklarını bekliyorlar.

Piyasalar bu yıl Fed'in 41 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gideceğini fiyatlıyor. Kasım'da ise 25 baz puan faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi ardından gelişmeler izleniyor.