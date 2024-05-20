Kefalet bedeli 50 bin dolar: Steve Buscemi'ye yumruk atan saldırgan tutuklandı

Yayınlanma: 20.05.2024 - 17:05

Güncelleme: 20.05.2024 - 17:05

"Rezervuar Köpekleri", "Fargo" ve "Boardwalk Empire" gibi yapımlarda rol alan oyuncu Steve Buscemi, 8 Mayıs'ta New York'ta sokakta yürüdüğü esnada yumruklu saldırıya uğradı. Buscemi'nin yüzüne yumruk atan kişi tutuklandı.

50 yaşında bir evsiz olduğu öğrenilen Clifton Williams adlı saldırgan, ikinci derece saldırıyla suçlandı. Sanık, cumartesi günü mahkemeye çıkarıldı. Hakim, kefalet bedelini 50 bin dolar olarak belirledi.

PERŞEMBE TEKRAR MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Suç duyurusunda saldırganın aynı gün iki kişiye yumruk attığı iddia edildi ancak yetkililer bu kişilerin isimlerini açıklamadı. Şüphelinin perşembe günü tekrar mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Buscemi'ye yapılan saldırının güvenlik kamerasına kaydedildiği belirtildi.



