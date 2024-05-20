Döviz yatırımcısı dikkat! Döviz kuru yatay seyrediyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 20.05.2024 - 10:23

Güncelleme: 20.05.2024 - 10:23

Dolar/TL'de bu sabah güne 32,25 seviyelerinde başladı. TL, mart ayında dolar karşısında yüzde 3,5 ile Temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, Mayıs ayında da yatay seyretti. Euro TL ise 35.04 bandında işlem görüyor.

Bugün iç gündemde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı izlenecek. Veri gündeminde ise nisan ayı merkezi yönetim borç stoku yer alıyor.

MERKEZ BANKASI İZLENECEK

Bu hafta öne çıkacak iç gündem maddelerinden biri de Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararı olacak. Reuters anketindeki beklenti, yıllık enflasyonun zirve yapacağı Mayıs ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı yönünde.

Yerel seçim sonrası artan yabancı girişleri son dönemde en çok TL tahvile yönelmeye başladı. Bu kapsamda Hazine'nin bu hafta gerçekleştireceği beş borçlanma ihalesi yakından takip edilecek.

Hazine Mayıs ayında 146.1 milyar TL iç borç servisine karşılık 140.7 milyar TL'si piyasadan 210.4 milyar TL iç borçlanma hedefledi. Ay başında gerçekleştirileni iki ve dokuz yıllık gösterge başta olmak üzere Hazine ihalelerine ilgi yüksekti.

Yurtdışında yerleşik kişilerin sahip oldukları devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 10 Mayıs haftasında 2,8 milyar dolar arttı.

Bankacılar, 10 Mayıs haftasındaki giriş öncesi yabancı yatırımcının elinde tuttuğu TL tahvilin sadece 4 milyar dolar olduğuna dikkat çekerken; bu kapsamda bir haftada 2,8 milyar dolarlık girişin oldukça kuvvetli olduğuna dikkat çekiyorlar.

REZERVLER ARTIYOR

TCMB verileri ise Merkez Bankası'nın yerel seçimi takip eden 1,5 ayda 42 milyar dolar ile rekor bir hızda rezerv birikimi yaptığını gösterdi.

Hazine bugün dört yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin ilk ihracını gerçekleştirecek. Yarın da dört yıl vadeli sabit kuponlu ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvillerin yeniden ihracı gerçekleşecek. Hazine aylık programını iç piyasada yapılacak 2 yıl vadeli Euro cinsi tahvil ve kira sertifikası ihraçlarıyla Çarşamba günü tamamlayacak.

Yabancı yatırımcılar TL tahvilde alışılagelmişin dışındaki politikaları gerekçe göstererek paylarını neredeyse sıfıra indirmişlerdi. İlk çeyrek sonunda pay yüzde 1,7 seviyesindeydi.

İşlemciler son dönemde ivmelenen yabancı girişlerinin, sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise geçen hafta Reuters ile yaptığı söyleşide orta vadeli programdaki (OVP) tahminlerin Eylül ayında güncelleneceğini, başta cari açık ve bütçe olmak üzere ekonomik tahminlerdeki bu revizyonların olumlu yönde olacağını söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "tam desteğini" alan dezenflasyon programı ve reform gündeminin OVP'de korunacağını, bugüne kadar atılan diğer adımlar ile birlikte tasarruf ve verimlilik paketinin de etkisiyle bütçe açığının %5'in altına bile inmesinin mümkün olduğunu söyledi.