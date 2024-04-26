Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 26 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:44

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:44

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül'den önce faiz indirimine gitmeyeceği beklentileri dün açıklanan verilerle kuvvetlendi. ABD Hazine tahvil getirileri dün beş ayın zirvesine yükseldi ve Asya işlemlerinde yüksek seyrini korudu. ABD'de 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 5 seviyesine yakın.

TCMB ise dün politika faizini yüzde 50'de tuttu ve enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı mesajlarını korudu.

Enflasyon risklerine karşı "ihtiyatlı" olacağı mesajı veren TCMB bugüne kadar yapılan sıkılaştırmanın "gecikmeli etkilerini" de gözönünde bulundurduğunu söyledi.

"Finansal koşullar önemli ölçüde sıkılaşmıştır" dedi.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 4 bin 150 baz puan yükseltmişti.

TCMB dün zorunlu karşılıklara ödediği faiz oranında da artışa gitti. Sıkı politikanın enflasyon beklentileri TCMB tahminlerine yakınsayana kadar süreceğini de söyleyen TCMB TL'de reel değerlenmeden memnun olduğunu gösteren mesajını da PPK metninde korudu.

TL'NİN İLK ÇEYREK KAYBI YÜZDE 9

Dolar/TL bu sabah saat 08.40'ta 32,56 civarında işlem gördü. Mart ayında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını gören TL, nisan ayının ilk üç haftasında yüzde 0,7 ile sınırlı değer kaybetti. Euro TL ise 34.96 bandında işlem görüyor.

TL'nin ilk çeyrekteki değer kaybı ise yüzde 9 oldu. İlk çeyrekte enflasyon yüzde 15 olmuştu.

Bugün iç gündemde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılacağı Sapanca'da yapılacak Uludağ Ekonomi Zirvesi de yer alıyor.

NET REZERVLER DÜŞTÜ

TCMB net rezervinin geçen hafta 5,9 milyar dolar geriledi. Bankacılar TCMB'nin lokal bankalarla yaptığı swapları, 7,8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son haftalarda belirgin azalttığına dikkat çekiyorlar. Swap hacmindeki düşüş net rezervlerdeki düşüş yaratsa da TCMB rezervlerinde geçen ay başlayan toparlanma ise devam ediyor.

Hesaplamalara göre seçim sonrası haftalık bazda 6 milyar doların üzerine çıkan döviz alımı, geçen hafta geçen hafta da devam etti ancak tutar 2 milyar dolar civarına azaldı. Mart ayının ilk haftasında döviz satımı 8 milyar doların üzerine çıkmıştı.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler de izlenirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kamu harcamalarında tasarruf öngören yeni ekonomi adımları da beklenmeye devam ediyor.