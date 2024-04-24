Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Nisan 2024 döviz fiyatları

Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken Dolar/TL güne 32,57 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 34,89 seviyesinden alıcı buluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.04.2024 - 09:48
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Nisan 2024 döviz fiyatları
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Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,57 seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise aynı saat itibarıyla 34,89 TL seviyelerinde seyrediyor.

SABİT BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayına ilişkin politika faizi kararını 25 Nisan Perşembe günü açıklayacak.

Piyasalar karar odaklanırken ekonomistler ise faizi yüzde 50'de sabit bırakılmasını öngörüyor. Deutsche Bank gibi önemli uluslararası kuruluşların da öngörüsü bu yönde bulunuyor.

BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü kaydederek dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdığını belirtti.


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