Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak! Dolar ve Euro güne nasıl başladı? 24 Nisan 2024 döviz fiyatları
Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararına odaklanırken Dolar/TL güne 32,57 seviyesinden başladı. Euro/TL ise 34,89 seviyesinden alıcı buluyor.
Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla Foreks piyasalarında 32,57 seviyesinde işlem görüyor.
Euro ise aynı saat itibarıyla 34,89 TL seviyelerinde seyrediyor.
SABİT BIRAKILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Nisan ayına ilişkin politika faizi kararını 25 Nisan Perşembe günü açıklayacak.
Piyasalar karar odaklanırken ekonomistler ise faizi yüzde 50'de sabit bırakılmasını öngörüyor. Deutsche Bank gibi önemli uluslararası kuruluşların da öngörüsü bu yönde bulunuyor.
BELİRSİZLİKLER SÜRÜYOR
Analistler, Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizliğin sürdüğünü kaydederek dün ülkede açıklanan verilerin beklentilerin altında kalarak ekonomik aktiviteye ilişkin zayıf sinyaller vermesinin, bankanın yıl içerisinde faiz indirimlerine başlayacağına yönelik iyimserliği artırdığını belirtti.
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