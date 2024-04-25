Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Dolar ve Euro'da son durum...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Seçim sonrası ilk toplantısını gerçekleştiren PPK, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bıraktı. Kritik faiz kararının ardından ise dolar ve Euro'da sınırlı hareketlilikler görüldü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) yerel seçim sonrası ilk faiz kararını açıkladı.
PPK beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı.
Merkez Bankası; politika faizini haziranda 650, temmuzda 250, ağustosta 750, eylül, ekim ve kasımda 500'er, aralık ve ocakta 250 baz puan artırmıştı. Şubat ayında politika faizini 45 seviyesinde sabit bırakan Merkez Bankası mart ayında 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltmişti.
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
TCMB'nin kritik faiz kararının ardından ise dolar ve Euro'da sınırlı hareketlilikler görüldü.
Foreks piyasalarında güne 32,60 seviyesinden başlayan dolar/TL, saat 14.15 itibariyle 32,53 civarında işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, güne 35,01'den başlayan Euro/TL ise sınırlı düşüş göstererek 34,97 TL'den alıcı buluyor.
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