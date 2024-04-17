Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 17 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:22

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:22

Reuters anketine göre bugün saat 10.00'da açıklanacak cari işlemler dengesinin şubat ayında 3.7 milyar dolar, 2024'ün tamamında ise 28.2 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. Ankette 2024 sonu için cari açık tahminlerinin medyanı bir önceki anketteki 32 miyar dolardan 28.2 milyar dolara aşağı revize edildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacaklarını, ekonomi ekibinin hazırlıklarını yaptığını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi. Erdoğan OVP'nin güçlendirilmesinde üç temel önceliğin ise kamuda tasarrufları artırmak, yatırımları öncelik haline getirmek, yapısal reformlara hız kazandırmak olarak sıraladı.

Erdoğan büyüme oranının yılsonunda yüzde 4'e yaklaşacağını, cari açığın milli gelire oranla yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesini tahmin ettiklerini de söyledi.

Bugün iç gündemde ayrıca Erdoğan'ın AKP grup toplantısında konuşması ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in IMF Dünya Bankası toplantıları için bulunduğu Washington'da IIF Küresel Görünüm Forumu'nda konuşması da yer alıyor.

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da dün ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yılsonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.

Enflasyon beklentilerini kontrol altına almak için "belirgin adımlar attık, daha fazlasını da atmaya hazırız" diyen Karahan enflasyonda tek haneye geri dönüş dışında bir seçenecek görmediklerini söyledi.

Hazine dördü dün bu hafta gerçekleştirdiği sekiz borçlanma ile 110 milyar TL üzerinde borçlanma gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta borçlanma programına devam edecek Hazine, Nisan'da 284.1 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 114 milyar TL'si piyasadan 169.5 milyar TL iç borçlanma öngörüyor.

TL İLK ÇEYREKTE YÜZDE 9 DEĞER KAYBETTİ

Kur bu sabah 32.5 civarında tarihi zirveye yakın güne başladı. TL, dolar karşısında Mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, istisnalar haricinde Eylül 2023'ten beri her gün dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşıyor. Euro TL ise 34.57 bandında işlem görüyor.

İşlemciler TL'nin kademeli değer kaybının yılsonuna doğru dolar/TL'yi 40 seviyesine yaklaştıracak şekilde devam edeceği görüşünde.

TL ilk çeyrekte dolar karşısında yüzde 9 değer kaybederken, aynı dönemde TÜFE yüzde 15 civarında arttı. TL'nin dolar karşısında enflasyon farkından daha az değer kaybetmesi, reel değer kazancı anlamına geliyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından "memnun" olduğu mesajı veriyor.

İlk çeyrekte net rezervler yaklaşık 25 milyar dolar azalırken, yerel seçimin tamamlanması ve bundan bir hafta önceki sürpriz faiz artışı ile rezerv kaybı önce durdu ardından artış başladı.

Henüz son iki haftaya ilişkin resmi veri açıklanmadı ancak Merkez Bankası'nın rezervlerinde haftalık bazda 8.5 milyar dolar döviz kaybı Nisan'ın ilk haftası itibarıyla 6.5 milyar döviz alımına evrildi.

Lokallerin dövize yöneliminin son bulmasının ardından da bayramda TL'ye yönelmeleri bu dengeyi değiştirdi. Ayrıca yabancı girişi de TCMB rezerv artışını beraberinde getiren unsurlardan biri oldu.

İşlemciler döviz piyasasında yıllardır süregelen TL aleyhine dengenin değiştiği görüşünde. Bu değişim işlemcilere göre, TCMB rezervlerine en az yaz sonuna kadar sürmesi beklenen artış trendinin başladığı anlamına geliyor. Bu artışta lokallerin döviz tercihinin değişmesinin yanısıra turizm gelirlerinin artaması ve enerji maliyetlerinin azalması da etkili olacak.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı yönünde algılanan açıklamasının ardından değer kazanırken, yen 34 yılın dip seviyesine yakın kaldı. Powell'ın açıklamaları sonrası ABD Hazine tahvil getirileri beş ayın zirvesine yükseldi.

Powell üç aydır görülen yukarı yönlü sürprizler nedeniyle enflasyona ilişkin açıklanan son verilerin yetkililere para politikasını yakın zamanda gevşetecek güveni vermediğini söyledi.