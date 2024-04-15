Dolarda yeni zirve! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 15 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.04.2024 - 11:37

Güncelleme: 15.04.2024 - 11:37

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası IMF bahar toplantıları için bu hafta ABD'ye gidecek.

Dünya Bankası, bayram tatili esnasında yapılan açıklamalara göre Türkiye'ye 2024-2028 döneminde 18 milyar dolar tutarında finansman sağlanmasını onayladı. Üretkenlik artışı, istihdam, kamu hizmetlerinde iyileşme ve afetlere dayanıklılık alanlarında sağlanacak kaynakla birlikte Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın tutarı 35 milyar dolara yükselecek.

ARTAN JEOPOLİTİK ENDİŞELER

İran, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki İran konsolosluğuna düzenlediğinden şüphelenilen saldırıya misilleme olarak Cumartesi günü İsrail'e insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenledi. Böylece İran İsrail topraklarına ilk kez doğrudan saldırmış oldu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya ABD'nin İran'a yönelik bir karşı saldırıda yer almayacağı uyarısında bulundu.

Ortadoğu'da artan gerilim yatırımcıları güvenli liman varlıklara yöneltti. Altın fiyatları yüzde 0.51 yükselerek 2,356.39 dolara çıkarken, Brent petrolünün fiyatı yüzde 0.5 gerileyerek 90.01 dolara indi.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Dolar/TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.39 seviyesinden tamamlamıştı seçim sonrası ise 32 etrafında dalgalı bir seyir izlemişti.

Ardından araya bayram tatili girdi ve dolar/tl bu sabah güne 32.57 civarında başlayarak rekor tazeledi. Euro/TL ise zirveye yakın 34.54 liradan alıcı buluyor.

TL, dolar karşısında Mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, Nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1.4 değer kazandı. Eylül 2023'ten beri dolar/TL nadir aşağı yönlü baskılar haricinde her gün sınırlı bir yükseliş yaşanıyordu.

Son dönemde yaşanan harekete rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde.

Bu TL'nin nominal olarak dolar karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Ancak TL'nin enflasyon altında değer kaybı reel bir değer kazancı yaşanacağına da işaret ediyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından memnun olduğu mesajı veriyor.

TCMB'nin sürpriz faiz artışı ve yerel seçimlerin sonra ermesi, Merkez Bankası'nı haftalık bazda 8.5 milyar dolar döviz kaybından Nisan'ın ilk haftası itibarıyla 6.5 milyar döviz alımına dönmesini sağladı.

İşlemciler döviz piyasasında yıllardır süregelen TL alehine dengenin değişmesi ve en az yaz sonuna kadar TCMB rezervlerine pozitif katkının devam edeceği yönünde kanaat belirttiler.

REKOR ZARAR AÇIKLANDI

TCMB kur korumalı mevduat hesaplarının yarattığı yüksek maliyet nedeniyle 2023 yılında 818.2 milyar lira zarar ettiğini bugün açıkladı. Bu bilanço dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Nisan'da Ankara'da yapılacak.

TCMB ayrıca, genel seçim öncesi uygulanan politikaların regülasyon bazında sembolü olan menkul kıymet tesisi uygulamasına son vereceğini de açıkladı.

Menkul kıymet düzenlemeleri, bankaları uzun vadeli Hazine tahvilini enflasyonun çok altında bir getiri ile almaya zorladığı için genel seçim öncesinde eleştirilerin odağında yer alıyordu.