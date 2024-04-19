Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 19 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 19.04.2024 - 09:23

Güncelleme: 19.04.2024 - 10:03

İsrail'in İran'a saldırdığı yönünde haberlerin çatışmaların Ortadoğu'ya yayıldığı endişelerini kuvvetlendirmesinin ardından Asya borsaları ve tahvil getirileri keskin gerilerken güvenli liman olarak para birimleri, altın ve ham petrol değer kazandı.

İran, ülkenin merkezinde bulunan ve birçok nükleer tesisin yakınındaki İsfahan kentinde duyulan patlamanın ardından birçok insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürdüğünü ancak füze saldırı gerçekleştirilmediğini söyledi. Devlet medyasında yer alan habere göre tesislerdeki reaktörlerde bir hasar oluşmadı.

Dolar TL, bu sabah güne 32.6 civarında başladı. Piyasalarda kamu harcamalarında tasarruf da öngören yeni ekonomi adımlarının detayları bekleniyor. Bugün iç gündemde, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi takip de edilecek. Euro TL ise 34.74 bandında işlem görüyor.

HAZİNE VE TCMB'NİN ABD TEMASLARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan IMF Dünya Bankası toplantıları için Washington'da bulunuyor.

TCMB Başkanı Karahan hafta başında ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yılsonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.

Şimşek ise dün ABD'de yaptığı bir konuşmada para politikasının tamamen işlevsel olduğunu ve ileriye dönük politika bileşiminin daha destekleyici olacağını ancak bunun etkilerini görmek ve toplumu genel olarak bu sonuçlara ikna etmek için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

Enflasyonla mücadelenin de en önemli öncelik olmaya devam ettiğini vurgulayan Şimşek, ayrıca "Merkez bankasına daha fazla destek sağlamak, enflasyonun sabit olmadığı, fiyatlama davranışlarının oldukça dengesiz olduğu bir dönemde enflasyonu düşürmek için mali duruşu sıkılaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

TL İLK ÇEYREKTE YÜZDE 9 DEĞER KAYBETTİ

TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, istisnalar haricinde Eylül 2023'ten beri her gün dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı yaşıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Faiz artışları ve seçimlerin tamamlanması ardından TL için pozitif ilerliyordu. Sadece bugün de değil jeopolitik endişeler bu iyimserliği özellikle son iki haftada biraz daha az hissedilir hale getirdi" dedi.

İşlemciler TL'nin kademeli değer kaybının yılsonuna doğru dolar/TL'yi 40 seviyesine yaklaştıracak şekilde devam edeceği görüşünde.

TL ilk çeyrekte dolar karşısında yüzde 9 değer kaybederken, aynı dönemde TÜFE yüzde 15 civarında arttı. TL'nin dolar karşısında enflasyon farkından daha az değer kaybetmesi, reel değer kazancı anlamına geliyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından "memnun" olduğu mesajı veriyor.

İlk çeyrekte net rezervler yaklaşık 25 milyar dolar azalırken, yerel seçimin tamamlanması ve bundan bir hafta önceki sürpriz faiz artışı ile rezerv kaybı önce durdu ardından artış başladı. Bayram tatili nedeniyle 1.5 gün piyasaların açık kaldığı geçen haftaya ilişkin verilerin de açıklanmasıyle seçim sonrası rezerv değişimi de teyit edilmiş oldu.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde haftalık bazda Mart'ın ilk haftasında 8.5 milyar dolara ulaşan döviz kaybı Nisan'ın ilk haftası itibarıyla 6.5 milyar döviz alımına evrilmişti.

Böylece resmi veri de TCMB'nin seçimlerin ardından takip eden iki haftada swap hariç net rezervinde 11 milyar dolara yakın artış olduğunu teyit etti.

TCMB verilerine göre geçen hafta net rezerv yaklaşık 20 milyar dolar, brüt rezerv yaklaşık 127 milyar dolar, swap hariç net rezerv ise yaklaşık eksi 55 milyar dolar seviyesinde.