Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 02.04.2024 - 09:33

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en büyük rakip olarak görülen Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u güçlü oy farkıyla kazanması ve Mansur Yavaş'ın Ankara'da yine büyük farkla kazanması karşısında Erdoğan'ın bundan sonra nasıl bir strateji uygulayacağı, bu seçim sonucunun nedenini nasıl tarif edeceği izlenecek.

Bu kapsamda bugün, seçim değerlendirmesinin yapılması beklenen Erdoğan başkanlığındaki AKP MYK toplantısı takip edilecek.

DOLAR DALGALANDI

Dolar TL yerel seçimin ardından dün güne başladığı 32.43 seviyelerinden 32'nin altına kadar geriledikten sonra günü 32.24 civarında tamamladı. İşlemciler dün hem yerli, hem de bir miktar yabancı döviz satışı görüldüğünü söylediler. Dolar TL bu sabah güne 32.25 civarında başladı. Euro TL ise 34.69 ile işlem görüyor.

Dolar TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle biraz hızlanmıştı.

Dolar TL, 500 baz puanlık faiz artışı yapıldığı gün ve dün olmak üzere son dönemde iki kere 32 seviyesinin altını test etti. Her iki harekette de TL'de günlük değer kazancı yaşandı ancak takibinde kur sınırlı yükselişine devam etti.

Kur seçim sonrası ilk işlem gününde illikit piyasada 33 seviyesini gördü. Öğleden sonra belirginleşen düşüşte ise işlem geçen en düşük seviye 31.9 oldu. TL'nin dün dolar karşısındaki değer kazancı bir ara yüzde 1.5'e kadar ulaştı. TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 9 seviyesindeydi.

İşlemciler döviz piyasasındaki hareketin kapalı çarşıdan başladığına dikkat çekti. Türkiye piyasalarına ilişkin yerel seçim sonrası dün yayımlanan raporlar da ağırlıklı olarak önümüzdeki dönem ilişkin ilişkin pozitif görüşler içeriyor.

DEV ABD'Lİ YATIRIM BANKASI GOLDMAN'DAN SEÇİM SONRASI İLK YORUM

Goldman Sachs dün, mevcut ekonomi politikalarının devam etmesinin önümüzdeki haftalarda "sermaye girişinin tekrar başlaması" için yeterli olacağını belirtti. Kurum, TL'nin önceki aylara göre "çok daha iyi bir performans göstereceğini" söyledi.

İş Yatırım dün yayımladığı raporda, "Ak Parti’nin yerel seçim mağlubiyetinin faturasını yeni ekonomi politikalarına kesebileceği endişesiyle kısa vadede oynaklık görebiliriz. Biz mevcut politikaların devam edeceğine inanıyoruz. Bu nedenle piyasalardaki olası negatif tepkiyi pozisyon artırmak için fırsat olarak görürüz" dedi.

REZERVLERDE YÜKSELİŞ

Ayrıca bankacıların hesaplamalarına göre net rezervler geçen hafta, yaklaşık 1 milyar dolar artış gösterirken, böylece TCMB rezervlerindeki belirgin kayıp faiz artışını takip eden haftada durdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 genel seçimlerindeki zaferinin ardından dün yapılan yerel seçimlerde CHP beklenenin üzerindeki oy oranı alarak büyük başarı sağladı.

Alım gücünün düşmesi ve özellikle emekliler başta olmak üzere çeşitli kesimlerin gündelik hayatta yaşadığı sorunların seçim sonucunda etkili olduğunu Cumhur İttifakı üyesi MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli de kabul etti.

İstifa çağrısı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise en kısa sürede olağanüstü seçimli kongreyi toplayacaklarını söyledi.

Erdoğan ise, irtifa kaybı olarak nitelediği partisinin yerel seçimlerdeki sert oy kaybı hakkında "mesajın alındığı" vurgusunu yapmış olsa da, ekonomide ve yargıda atmak istediği adımları nasıl hayata geçireceği konusunda herhangi bir sinyal vermedi. Analistlerin temel vurgusu seçmenin oy verme davranışını güdüleyen "boş tencerenin" nasıl dolacağı sorusu oldu.