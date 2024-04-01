Formula 1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı: Milyar dolarlık dev anlaşma!
MotoGP organizasyonunun hakları, yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma ile Formula 1'in sahibi ABD'li medya grubu Liberty Media'nın oldu.
Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik (4,5 milyar dolar) bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı.
F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.
1949 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR
Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.
Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.
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