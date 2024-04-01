Formula 1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı: Milyar dolarlık dev anlaşma!

MotoGP organizasyonunun hakları, yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir anlaşma ile Formula 1'in sahibi ABD'li medya grubu Liberty Media'nın oldu.

AA
Yayınlanma: 01.04.2024 - 20:16
Formula 1'in sahibi MotoGP'yi satın aldı: Milyar dolarlık dev anlaşma!
Abone Ol google-news

Formula 1'in sahibi Liberty Media, 3,6 milyar sterlinlik (4,5 milyar dolar) bir anlaşmayla MotoGP'yi satın aldı.

F1'i 2017 yılında bünyesine katan ABD'li medya grubu, 1992'den bu yana MotoGP'nin sahibi olan İspanyol Dorna Sports'tan hisselerin yaklaşık yüzde 86'sını alarak spor organizasyonlarındaki yatırımlarını genişletti.

1949 YILINDAN BERİ DÜZENLENİYOR

Anlaşmanın resmi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toplam 6 yarışlık bir sezonla ilk kez 1949 yılında düzenlenen MotoGP, beş kıtada 20 yarışlık takvimiyle dünyanın en önemli motosiklet organizasyonu olma özelliğini taşıyor.


formula 1 haberleri motogp haberleri Liberty Media haberleri anlaşma haberleri

İlgili Haberler

F1'de Frederic Vasseur'den Carlos Sainz'a büyük övgü: 'Bu inanılmaz bir şey'

F1'de Frederic Vasseur'den Carlos Sainz'a büyük övgü: 'Bu inanılmaz bir şey'
F1'de Toto Wolff açıkladı: 'Hamilton sonrası ilk seçeneğimiz...'

F1'de Toto Wolff açıkladı: 'Hamilton sonrası ilk seçeneğimiz...'
F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!

F1 Avustralya GP'de büyük sürpriz: Carlos Sainz podyumun en tepesinde!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkalarını yargılamayı çok seven 4 burç: Bu burçlar sürekli eleştirecek bir şey buluyor...

Başkalarını yargılamayı çok seven 4 burç: Bu burçlar sürekli eleştirecek bir şey buluyor...
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
Barcelona kazandı, Real Madrid'i beklemeye geçti!

Barcelona kazandı, Real Madrid'i beklemeye geçti!
Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’

Kadıköy Belediyesi’nden Üsküdar Belediyesi’ne… ‘Validebağ’da buluşur muyuz?’
İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!

İlk maçında nakavt: UFC'de İbo Aslan fırtınası!
‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!

‘Kızılcık Şerbeti’ ekibi Cannes yolcusu!
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak