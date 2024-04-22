Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 22 Nisan 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:50

TL, bu sabah dolar karşısında cuma gününe göre yüzde 0,15 kayıpla 32,62 seviyesinde güne başladı.



Bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyici iki ihale ve TÜİK tarafından saat 10.00'da yayımlanacak tüketici güven endeksi verileri izlenecek. Piyasalar yarın 23 Nisan resmi tatili nedeniyle kapalı olacak. Haftanın en önemli gündemi olarak TCMB'nin perşembe günü alacağı faiz kararı bekleniyor.

Hazine bugünkü iki ihaleyle nisan ayı borçlanma programını tamamlayacak. Hazine bugün 16 Nisan 2031 itfalı değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını, 5 Ekim 2033 itfalı sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentilerin üzerinde seyreden enflasyonu kontrol altına almak adına mart ayında yaptığı sürpriz sıkılaştırmanın ardından nisan ayında bir haftalık repo faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor.

İsrail ile İran arasındaki doğrudan çatışmaların daha fazla tırmanmayacağına işaret eden açıklamaların ardından Asya borsaları, cuma günkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesiyle tahvil getirileri yükselirken altın ve güvenli liman olarak görülen dolar kaydettikleri zirve seviyelerden uzaklaştı. Petrol fiyatları arzda büyük bir aksama yaşanması olasılığının azalmasıyla düştü.

TL'NİN İLK ÇEYREKTEKİ DEĞER KAYBI İSE YÜZDE 9



TL, bu sabah dolar karşısında cuma gününe göre yüzde 0,15 kayıpla 32,62 seviyesinde güne başladı. Mart ayında yüzde 3,5 ile temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını gören TL, nisan ayının ilk üç haftasında yüzde 0,7 ile sınırlı değer kaybetti. TL'nin ilk çeyrekteki değer kaybı ise yüzde 9 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, geçen hafta IMF ve Dünya Bankası toplantıları için Washington'da bulunurken; görüşmeler esnasında TCMB ile Brezilya ve Kazakistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Şimşek ise ABD'de yaptığı konuşmada, para politikasının tamamen işlevsel olduğunu ve ileriye dönük politika bileşiminin daha destekleyici olacağını ancak bunun etkilerini görmek ve toplumu genel olarak bu sonuçlara ikna etmek için daha fazla zaman gerektiğini söyledi.

TCMB Başkanı Karahan hafta başında ABD'de yaptığı bir konuşmada enflasyonun yıl sonu yüzde 36 tahminine doğru ilerleyeceğini, piyasanın ise bu hedefte üç ay gecikme öngördüğünü söyledi.