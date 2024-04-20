Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 416 milyon dolar kredi

Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:02

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:02

Bankadan yapılan açıklamada kredinin, imalat sektörünün zararlı emisyonları azaltmak için temiz teknolojiler ve süreçleri benimsemesine yardımcı olmayı amaçlayan bir proje aracılığıyla Türk imalatçılar için uzun vadeli finansmanın önünü açacağı belirtildi.

Açıklamada Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez’in şu sözlerine yer verildi: “Sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, Türk sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü arttırması açısından büyük önem taşımaktadır.”