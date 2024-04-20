Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 416 milyon dolar kredi
Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’yla (TKYB) Türk sanayisinin hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için 416 milyon dolarlık (13 milyar 515 milyon 840 bin lira) bir kredi anlaşması duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada kredinin, imalat sektörünün zararlı emisyonları azaltmak için temiz teknolojiler ve süreçleri benimsemesine yardımcı olmayı amaçlayan bir proje aracılığıyla Türk imalatçılar için uzun vadeli finansmanın önünü açacağı belirtildi.
Açıklamada Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez’in şu sözlerine yer verildi: “Sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, Türk sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü arttırması açısından büyük önem taşımaktadır.”
@DünyaBankası ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası #TKYB dün Türkiye’deki sanayi işletmelerinin hava kirletici madde ve sera gazı emisyonlarını azaltmalarını desteklemek amacıyla 416 milyon ABD$ tutarında bir kredi anlaşması imzaladı. pic.twitter.com/qknS4qRPXL— World Bank Türkiye (@WorldBankTurkey) April 19, 2024
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!