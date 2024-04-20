Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 416 milyon dolar kredi

Dünya Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’yla (TKYB) Türk sanayisinin hava kirleticileri ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı olmak için 416 milyon dolarlık (13 milyar 515 milyon 840 bin lira) bir kredi anlaşması duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 17:02
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 416 milyon dolar kredi
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Bankadan yapılan açıklamada kredinin, imalat sektörünün zararlı emisyonları azaltmak için temiz teknolojiler ve süreçleri benimsemesine yardımcı olmayı amaçlayan bir proje aracılığıyla Türk imalatçılar için uzun vadeli finansmanın önünü açacağı belirtildi.

Açıklamada Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez’in şu sözlerine yer verildi: “Sanayi sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması, Türk sanayisinin küresel pazardaki rekabet gücünü arttırması açısından büyük önem taşımaktadır.”


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