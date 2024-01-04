Döviz yatırımcısı dikkat! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 4 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 04.01.2024 - 09:58

Güncelleme: 04.01.2024 - 09:58

Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. TCMB'nin saat 10.00'da yayımlanacak olan aralık enflasyon verilerine ait değerlendirmesi izlenecek. Ayrıca 14.30'da haftalık TCMB verileri ve aralık ayı reel kur endeksi yayımlanacak.

Enflasyon geçen yılı yüzde 65 olan TCMB hedefinin hemen altında bitirirken, uzmanlar hükümetin öngördüğü gibi Mayıs ayına kadar yükselişin sürdükten sonra düşüşe geçeceğini, buna karşılık yıl sonunda yaklaşık yüzde 43 ile TCMB hedefinin üzerinde kalacağını tahmin ediyorlar. Bundan sonraki aylarda ücret artışlarının yaratacağı yukarı yönlü etki ve yükselişine devam eden hizmet enflasyonunun seyri takip edilecek.

TL DOLAR KARŞISINDA YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 0.9 DEĞER

TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürdü. Değer kaybı Aralık ayının ilk yarısında görülen tempoya kıyasla hızlanırken, Cuma gününü 29.53'ten kapatan dolar/TL bu sabah 09.03'te 29.78 seviyesinde. Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL, yıl başından bu yana yüzde 0.9 değer yitirdi. Euro TL ise 32.65 bandında sınırlı düşüşle işlem görüyor.

Aralık ayının ikinci yarısında sert düşüşlerle karşılaşan ve yüzde 9.3 gerileyen Borsa İstanbul üç günlük toparlanmanın ardından yüzde 2.78 düşüşle tekrar yönünü aşağıya çevirerek 7,412 puandan kapandı

ULUSLARARASI PİYASALAR

Yatırımcılar bu yıl erken ve keskin faiz indirimi beklentilerini tekrar gözden geçirirken, Asya borsaları geriledi, dolar üç haftanın zirvesine yaklaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan son para politikası toplantısının tutanakları enflasyonun kontrol altına alındığı düşüncesinin yaygınlaştığını ve "fazla kısıtlayıcı" para politikasının ekonomi için tehlike oluşturabileceği yönünde endişelerin arttığını gösterdi. Tutanaklar faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağına ilişkin ipucu vermedi.

Dolar, yatırımcıların Fed'in bu yıl yapmasını bekledikleri faiz indirimlerinin kapsamına ilişkin beklentilerini yeniden değerlendirmeleriyle yükseldi. Geçen yılın sonundaki değer kayıplarının ardından bu hafta toparlanan dolar endeksi bugün yüzde 0.06 artışla 102.46 seviyesine yükseldi. (Haberi yazan Can Sezer; Redaksiyon Ebru Tuncay)