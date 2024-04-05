Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 döviz fiyatları

TL, yerel seçim sonrası ve önümüzdeki hafta başlayarak bayram tatilinin yarattığı TL talebinin de etkisiyle dolar karşısında gerilediği 32 seviyesinin hemen altındaki seyrini sürdürürken, nisan ayının ilk haftasını yüzde 1.4 değer artışıyla kapatmaya hazırlanıyor.

Reuters
Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:15
Döviz yatırımcısı dikkat... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Nisan 2024 döviz fiyatları
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İşlemciler bayram öncesinde geçen hafta dolar satışına geçen lokal kurumlara ek olarak bu hafta yabancı yatırımcı ve lokal bireylerin de döviz satışına geçtiğini ifade ederken, yüksek faizler sonucu oluşan TL'nin cazibesi sayesinde satışların bir süre daha devam edeceği yönünde kanaat belirttiler.

Artan bu döviz arzıyla birlikte TCMB'nin aralık sonundan bu yana döviz satışlarıyla gerileyen döviz rezervlerinin de artık toparlanmaya başlayacağı düşünülüyor. Bankacıların sık frekanslı verilerden yaptıkları hesaplamalara göre salı günü itibarıyla TCMB'nin günlük döviz alımı 1 milyar doların üzerine çıktı.

Dolar TL yerel seçim öncesi son işlem gününü 32.39 seviyesinden tamamlamıştı. Dalgalı hareketler ile hafta başından bu yana her gün hafifleyerek da olsa gerileyen kur, güne 31.95 seviyesinden başladı. Euro TL ise 34.65 bandında işlem görüyor.

Bayram tatili öncesi lokallerin artan TL ihtiyacı ve seçim öncesi dövize geçenlerin bir kısmının TL'ye yönelmesi dolar TL'de nadir görülen aşağı yönlü baskının nedenleri arasında yer aldı. Faiz artışlarıyla beraber gelen TL mevduat getirisi de dövize ilgiyi azaltan bir başka unsur.

TL DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 9 DEĞER KAYBETTİ

İşlemciler döviz piyasasındaki hareketin kapalı çarşıdan başladığına dikkat çekti. Türkiye piyasalarına ilişkin yerel seçim sonrası yayımlanan raporlar da ağırlıklı olarak önümüzdeki dönem ilişkin pozitif görüşler içeriyor.

TL, dolar karşısında mart ayında yüzde 3.5, ilk çeyrekte ise yaklaşık yüzde 9 değer kaybetti. TL, nisan ayının ilk haftasında ise yüzde 1.4 değer kazandı.

Eylül 2023'ten beri dolar/TL nadir aşağı yönlü baskılar haricinde her gün sınırlı bir yükseliş yaşanıyordu.

Son günlerde yaşanan satışlara rağmen bankacıların genel beklentisi dolar/TL'de yükselişin kademeli olarak yıl sonunda 40 seviyesine doğru devam edeceği yönünde. Bu TL'nin nominal olarak dolar karşısında değer kaybetmesi anlamına geliyor. Ancak TL'nin enflasyon altında değer kaybı reel bir değer kazancı yaşanacağına da işaret ediyor. TCMB ise TL'deki reel değer kazancından memnun olduğu mesajı veriyor.

Bugün saat 17.30'da yayımlanacak olan hazine nakit dengesi verisi dışında izlenecek makro veri bulunmuyor.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya borsaları, bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ve artan jeopolitik gerilimin risk iştahını azaltması nedeniyle gerilerken işlemciler ilerleyen saatlerde açıklanacak istihdam verisi öncesinde temkinli kaldı.

İşlemciler bugün TSİ 1530'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde pozisyon almaktan kaçınırlarken gösterge Brent petrol fiyatı geçen yıl Ekim ayından bu yana en yüksek düzey olan 90 dolar seviyesinde tutundu. 


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