Dövizde tarihi zirve! Dolar 32'ye Euro ise 35'e koşuyor... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 05.03.2024 - 09:25

Güncelleme: 05.03.2024 - 09:53

Açıklanacak makro veri bulunmayan bugün TCMB'nin saat 10.00'da yayımlayacağı şubat ayı enflasyon değerlendirmesi ve 14.30'daki reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.

Tahminlerin üzerinde açıklanan Şubat ayı enflasyonu gıda ve TCMB'nin katılık arz ettiğini belirttiği hizmet fiyatlarında yüksek seyire dikkat çekerken ekonomistler çekirdek enflasyon göstergelerindeki baskının devam ettiğine dikkat çektiler.

Verinin ardından bazı kurumlar ocak ayında yüzde 45'e yükseltilen politika faizi için beklentilerini revize etmeye de başladı.

JPMORGAN NİSANDA TCMB'DEN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

JPMorgan tarafından dün yayımlanan raporda, aylık enflasyonun tahminlerini aştığına dikkat çekilerek nisan ayında bankanın 500 baz puan faiz artırımı öngörüldü.

TCMB Şubat ayı toplantısının ardından faizleri enflasyon beklentileri TCMB tahminlerine yaklaşana kadar değiştirmeyeceğini belirtirken, enflasyon eğiliminde bozulma görürse para politikası duruşunu daha da sıkılaştıracağı uyarısında bulunmuştu.

TCMB yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 73 ile zirve yapacağını, yıl sonunda ise yüzde 36'ya gerileyeceğini öngörüyor. Daha önce Mayıs ayında yıllık enflasyon için benzer tahminleri olan bazı ekonomistler bu tahminlerini hafif yukarı revize ederken genel beklenti enflasyondaki düşüşün TCMB'nin öngördüğü kadar olmayacağı görüşünde. Reuters anketine göre enflasyonun 2024 sonunda yüzde 42.7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Dolar TL dün yüzde 0.6 yükselişle 31.5705 seviyesinde kapandıktan sonra Foreks piyasalarda sabah saat 08.49'da 31.80 seviyesinde zirve tazeledi. TL son üç günde yüzde 1 değer yitirerek önceki günlere kıyasla bir miktar daha hızlı değer kaybetti. Euro TL ise 34.54 zirve tazeledi.

Eylül'den bu yana düzenli ve sınırlı değer yitiren TL, Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşadı.

GÖZLER CUMAYA ÇEVRİLDİ

Haftanın devamına bakıldığında cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin kredi notu hakkında değerlendirme yayımlanması bekleniyor.

Küresel piyasalarda ise Çin borsaları, hükümetin parlamentonun yılda bir kere yaptığı oturumda ekonomiye kapsamlı destek tedbirleri açıklamamasının ardından gerileyerek Asya borsalarında da kayıplara yol açtı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.7 geriledi.

Başlıca para birimleri karşısında dün yüzde 0.7 gerileyen dolar bugün yatay seyrederken Japonya'nın başkenti Tokyo'da ölçülen enflasyonda yeniden artış görülmesiyle Japonya'nın negatif faiz oranlarını sonlandırmaya daha da yaklaştığı düşünülüyor.