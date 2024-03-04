Büro Memur-Sen’den enflasyon açıklaması

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan enflasyon oranlarını değerlendirdi. Yazgan, refah payı, tüm kamu görevlilerine kira yardımı ve büyükşehir tazminatı taleplerini yineledi.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:41
Büro Memur-Sen’den enflasyon açıklaması
Abone Ol google-news

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, açıklanan şubat ayı enflasyonlarının ardından açıklamalarda bulundu. 

Yazgan, kamu görevlilerine verilen zamların, yılın daha ilk aylarında enflasyon karşısında güvence altına alınması ve kamu görevlilerinin maaşlarının yeniden düzenlenmesinin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. 

Bu çerçevede Yazgan, refah payı, tüm kamu görevlilerine kira yardımı ve büyükşehir tazminatı taleplerini tekrarladı. 

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre, TÜFE’deki değişimin, Ocak ayına göre, Şubat ayında yüzde 4.53, Aralık ayına göre ise yüzde 11.54 artış şeklinde gerçekleştiğini belirten Yazgan, “Ramazan ayının başında enflasyonun yükselişine devam etmesine, Ramazan sebebiyle piyasalarda yaşanan fırsatçı fiyat artışları da eklenecektir” açıklamasında bulundu. 

Kamu görevlileri ve yurttaşların artan enflasyon karşısında öncelikli olarak alım güçlerinin korunması ve müteakiben artırılması gerektiğini belirten Yazgan, hükümetin piyasalardaki fiyat istikrarını korumaya yönelik adımlar atmasının kaçınılmaz kıldığını dile getirdi. 

Yazgan, Büro Memur-Sen olarak, daha önce dile getirdikleri; kiralardaki tavan zam oranı uygulamasının, gıda ürünleri başta olmak üzere tüketim ürünlerinde de uygulanması gerektiğinin altını çizdi. 


Büro Memur-Sen haberleri Memur-Sen haberleri Memur haberleri

İlgili Haberler

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Büro Memur-Sen'den gıda ürünlerine tavan fiyat çağrısı!

Büro Memur-Sen'den gıda ürünlerine tavan fiyat çağrısı!
Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması

Memur-Sen'den emekli maaşı açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, oy vereceği adayı açıkladı
Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı

Ali Koç’la görüntülendi! Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i Özge Özacar Fenerbahçeli çıktı
TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto

TOKİ mağdurlarından Murat Kurum'a protesto
Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!

Gün sayıyor: İstanbul’a bir metro hattı daha!
İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu

İki aylık enflasyon farkı netleşti: Memur ve emeklilerin maaş zam oranı belli oldu
Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu

Sinemaseverler Batman Film Günlerinde buluştu
Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı

Gardiyanın kabusu: Mahkumların cinsel saldırısına uğradı
Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı

Bebeğin kafatasından ikizi çıkarıldı