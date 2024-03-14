Dövizde tarihi zirve! Dolar 33'e Euro ise 36'ya koşuyor... Dolar ve Euro ne kadar oldu? 14 Mart 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:43

Güncelleme: 14.03.2024 - 09:43

Merkez Bankası (TCMB) dün TL likiditeyi sıkılaştıracak yeni zorunlu karşılık adımlarını açıkladı. Bu yeni atılan adım ve daha önceki adımların etkisiyle TL kredi ve mevduat faizlerinde artışlar görülüyor.

TCMB'nin dünkü adımı, bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştıracak, böylece mevduat faizlerinde yukarı etki yaratacak zorunlu karşılık değişiklikliklerini içeriyor.

TCMB buna ek olarak zorunlu karşılıklara üç ayda bir faiz ödenmesi uygulamasına bir aydan kısa vadedeki mevduatları da dahil etti. Bankacılara göre bu adım ise kısa vadedeki mevduat faizleri üzerinde yukarı yönlü ek etki yaratacak.

Bunların yanısıra son günlerde ticari kredi faizlerinde de belirgin artış görülüyor. Bazı bankalar dün ticari kredi limitlerini 100,000 TL'ye kadar düşürdü.

Geçen hafta bankalarla görüşen TCMB, TL uzlaşmalı vadeli döviz satımına da başladı. Stok dün itibarıyla yaklaşık 2.6 milyar dolara çıktı.

NAKİT AVANS LİMİTLERİ VE TAKSİT SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ



Ayrıca bankalar, kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını da düşürdü.

TCMB'nin adımları ile bankacılık sistemindeki likidite fazlası mart başında sona erdi ve banka açık piyasa işlemleri ile fonlamayı artırmaya başladı. Bu gelişmelerle gecelik faizler yüzde 45 olan politika faizinin üzerinde yüzde 46.5 civarında oluşuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Salı günü İstanbul'da bankacılarla iftar yemeğinde bir araya geldi; son sıkılaştırma adımları ve etkileri değerlendirildi.

Dolar karşısında Eylül 2023'ten beri kademeli olarak sınırlı değer kaybı yaşayan TL, seçim öncesinde artan bireysel taleple baskı altında kalıyor.

İşlemciler lokal döviz talebinin genel seçim dönemi ile kıyaslandığında oldukça sınırlı kaldığı görüşünde olsa da talep yakından takip ediliyor. Şimşek, döviz piyasasındaki son dönemde görülen oynaklığın geçici olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyon, geçen yıl genel seçim ardından kurda yaşanan düzeltmenin benzeri yaşanacağı beklentisi ve ekonomi politikalarında seçim sonrası değişim olabileceği endişesi lokalleri dövize yönlendiren ana sebepler.

Tahminleri aşan ve çekirdek göstergelerin yüksek seyrini koruduğunu gösteren şubat ayı enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları TCMB tahminlerinin üzerinde olan enflasyon tahminlerini daha da yükseltti. Bazı piyasa katılımcıları TCMB'nin faiz artırımına gitmesi gerekebileceği tahmininde de bulundular. Faiz kararına ilişkin toplantı önümüzdeki hafta gerçekleşecek.

TL DÖVİZ KARŞISINDA KAYIPLARINI SÜRDÜRÜYOR!

Dolar/TL bu sabah 32.12 zirvesinde güne başlarken, TL'nin değer kaybı şubat sonundan bu yana hızlandı. TL geçen hafta yüzde 1.8 ile Ağustos sonundan bu yana en hızlı değer kaybını yaşadı. Ocak ayında yüzde 2.7, Şubat'ta yüzde 2.9 kayıp yaşayan TL'nin yılbaşından beri kaybı ise yüzde 8.1 seviyesinde. Euro TL ise 35.18'i görerek zirve tazeledi.

Bugün iç veri gündeminde; TCMB haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet hareketleri istatistikleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bankacılık sektörü verileri ile Şubat ayı konut satış istatistikleri yer alıyor.

TCMB net rezervlerinde geçen yıl seçimlerin ardından yaşanan yükseliş ardından son 2.5 ayda yaklaşık 20 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB net rezervleri, lokal swap ve altın değerleme etkisinin yarattığı 8.5 milyar dolar katkıya rağmen sadece 0.5 milyar dolar artacak.