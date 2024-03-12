Dolardaki artışın arkasındaki iddia: Erdoğan, Şimşek'i görevden mi alacak?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:14

Güncelleme: 12.03.2024 - 14:14

YetkinReport yazarı Murat Yetkin, piyasalarda Erdoğan'ın seçimden sonra Mehmet Şimşek'i görevden alacağına dair söylentiler olduğunu aktardı, ekonomi çevrelerinin bunu "Türkiye’nin ekonomik krizden çıkış için Orta Vadeli Programdan (OVP) u-dönüşü anlamına geleceği" şeklinde yorumladığını belirtti.

Murat Yetkin'in "Dolardaki son artışın perde arkası ve Şimşek’in çıkışının şifreleri" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İstanbul’daki sermaye çevreleri bu artışın arkasında geçen haftadan bu yana piyasada yayılan ‘Erdoğan seçimden sonra Şimşek’i görevden alacak’ söylentisinin payı olduğuna inanıyorlar.

Bu söylentinin seçim öncesi siyaset ve ekonomik havayı koklamak ve seçim sonrası tahminlerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan dış yatırım uzmanlarına dek uzandığını gözlemlemek mümkün. Geçtiğimiz günlerde görüşme imkânı bulduğum bazı uzmanların da Şimşek’in seçimden sonra gidip gitmeyeceği soruları sorduğunu gözlemleyip aktarmıştım. Üstelik bunu soranlar da doğruluğuna ihtimal vermiyor, çünkü bunun Türkiye’nin ekonomik krizden çıkış için Orta Vadeli Programdan (OVP) u-dönüşü anlamına geleceğine inanıyorlardı.

Aslında Şimşek’in 11 Mart’ta X hesabından ve İngilizce olarak yaptığı ayrıntılı açıklamanın da adresi, dış yatırımcıya da ulaşan bu söylentilerdi.

ŞİMŞEK’İN ŞİFRELERİ

Şimşek’in bu mesajında öne çıkan cümle, ‘döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici’ olduğuydu. Kısa sürede Anadolu Ajansı’nca Türkçe olarak yayınlan mesajda başka önemli unsurlar da bulunuyordu.

Öncelikle seçimden sonra da ‘program devam edecek’ hatta yapısal reformlar hayata geçirilecekti. Nitekim Şimşek’in açıklamasında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın ‘enflasyonla mücadelede mali politika desteği’ talebine olumlu yanıt verildiğini de görüyoruz.

Reformların seçim ekonomisi nedeniyle şimdi yapılmadığı gerekçesi açıkça söylenmiyordu ama Türkiye’nin önünde ‘Orta Vadeli Program’ı uygulamak için seçimsiz uzun bir dönem’ bulunduğunu söylemesi bunu içeriyordu.

Bu ise en azından OVP’nin geçerli olacağı öngörülen üç yıl içinde seçim öngörülmediği anlamına geliyordu. Şimşek’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde olmadan böyle bir beyanda bulunması hayli uzak bir ihtimal. Şimşek ‘seçimsiz uzun dönem’ derken 2028 seçimlerine dek geçecek süreci kast ediyor. Beyan, TBMM Başkan Vekili Bekir Bozdağ’ın, Erdoğan’a bir kez daha Cumhurbaşkanı seçimine girmesi için Meclis kararıyla erken seçim formülüyle örtüşmüyor."