Dövizde fiyatlarında yatay seyir sürüyor: Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 31.05.2024 - 09:57

Güncelleme: 31.05.2024 - 09:58

Yarın ise ilk çeyrek gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verisi açıklanacak. Reuters anketine göre Türkiye ekonomisinin güçlü iç tüketimin de etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5,7 büyümesi, 2024'ün tamamında ise daha dengeli bir kompozisyon ile büyümenin yüzde 3,2'ye gerileyeceği tahmin ediliyor.

İkinci çeyreğe ait göstegeler ise TCMB ve ekonomistlerin yaptıkları değerlendirmelere göre iç talepte ilk çeyreğe göre yavaşlamaya işaret ediyor.

GELECEK HAFTA ENFLASYON AÇIKLANACAK

Gelecek haftanın ilk gündem maddesi ise mayıs ayı enflasyon verileri olacak. Reuters anketine göre aylık TÜFE artışının yüzde 3'e gerilediği buna karşılık yıllık bazda yüzde 74.8 ile Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviye çıktığı tahmin edildi.

TCMB'nin nette döviz alımlarıyla dolar/TL'de görülen yatay seyir ve TL'nin görece yüksek getirisi hem yabancı hem de yurt içi yatırımcılar için TL'nin cazibesini yüksek tutmaya devam etti.

Yurt dışı yerleşiklerin nisan ortası itibarıyla belirgin hale gelen ve üç haftadır 1 milyar doların üzerinde gerçekleşen Hazine tahvili alımları geçen beş haftada 7,1 milyar doları buldu.

Dolardaki yatay seyire karşılık TL'nın sunduğu güçlü getiri ile birlikte yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduatında yine aynı dönemde aralıksız düşüş görüldü. Nisan ortasından bu yana 11 milyar doların üzerinde düşüş kaydeden kıymetli maden ve döviz mevduatı 170,6 milyar dolara indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta ortasında yaptığı açıklamada ihtiyaç olması halinde, Hazine'nin likiditeyi çekmek için borçlanabileceğini, bu kanalla TCMB'ye destek verebileceklerini ifade etmişti.

TL'ye verilen görece yüksek faiz ve yabancı ilgisi ile TL likiditesi geçtiğimiz aylarda kademeli olarak artarken, likiditede artış piyasa faizlerinde düşüşe, dolayısıyla parasal aktarım mekanizmasında aksaklığa yol açıyor.

TCMB likidite fazlasını çeşitli yöntemlerle çekerken, referans faizin 6 puana yakın düşüşle yüzde 47'ye gerilemesine yol açan likidite artışını geçen hafta aldığı zorunlu karşılık artışı kararıyla sterilize etti. Hafta başında yüzde 53 seviyesinde olan gecelik referans faiz üç gündür yüzde 52.2 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZDE SON DURUM

Dolar/TL'de kotasyonlar saat 08.59 itibarıyla 32,2500/32,2810 ile yatay seyretti. Dolar karşısında iki haftadır 32,20 seviyesinin üzerinde çok dar bir aralıkta işlem gören TL, bu seviyelerden kapanırsa mayıs ayında yüzde 0,4 değer kazanmış olacak. Euro TL ise 34.96 bandında işlem görüyor.

Geçen yıl eylül ayından bu yana aylık bazda aralıksız değer yitiren TL, mart ayını dolar karşısında yüzde 3,5 ile Temmuz'dan bu yana en belirgin değer kaybıyla kapattıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamlamıştı.

Dünya geneline bakıldığında iki günlük düşüşün ardından yükselen Asya borsaları üst üste dördüncü ayını da artıda tamamlamaya hazırlanırken dolar değer kaybetti.

Yatırımcılar ise Avrupa'da ve ABD'de küresel faiz oranlarının seyrinde belirleyici olacak ekonomik verileri yakından izleyecek.