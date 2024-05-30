Piyasalarda gün ortası: Borsa, altın, Euro ve dolarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybederek 10.476,01 puana geriledi. İstanbul serbest piyasada dolar 32,3120 liradan, Euro 35,0310 liradan satılıyor.

AA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:26
Piyasalarda gün ortası: Borsa, altın, Euro ve dolarda son durum
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Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,42 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.476,01 puana indi. Dün 10.479,16 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,63 puan ve yüzde 0,26 artışla 10.506,79 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.457,98 puanı, en yüksek 10.550,14 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 1,64, mali endeks yüzde 0,37 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,44, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 333 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3120 liradan, Euro 35,0310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 333 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 83 dolardan işlem görüyor.


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