Dövizini TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası geliyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni taslağa göre 2022 yıl sonuna kadar dövizini TL'ye çevirecek şirketlerin mevduatlarının faiz/kâr payına vergi istisnası sağlanacak
Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören, şirket DTH’larının yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.
Bloomberg HT'nin haberine göre, yeni taslağa göre şirketlerin DTH'lerinin KKM'ye yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.
Düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Haziran 2022 ve Eylül 2022 bilançolarında bulunan yabancı paraların TL dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesinde yetki verilecek.
Video Haberler
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
- Kadınların gizlice videolarını çeken 2 kişi gözaltında
- Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un gözlüğü 25 bin liraya satıldı
- Suvla Gölü'nün misafiri flamingolar geldi
- Aracıyla çarptığı hemşireyi hastaneye bırakıp kaçtı
- Yunuslar tur teknesine eşlik etti
- Erken seçim sorusuna böyle yanıt verdi
- Kız öğrenciler matematikte tarih yazdı
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet 5 milyon TL harcamış
- Kocaelispor'da Fırat Gül dönemi
- Küresel piyasalarda 'ABD enflasyonu' etkisi
- Sivas'ta iki ayrı trafik kazası: 9 yaralı
- Petrolde Putin yükselişi
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- Fırının kapısını açık buldular, kasadan para çaldılar
- Dolarını TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası
- Holding patronu uyuşturucu baronu çıktı
- Koronavirüsün bilinmeyen semptomları açıklandı