Dövizini TL'ye çeviren şirketlere vergi istisnası geliyor

13 Nisan 2022 Çarşamba, 09:31

Ticari mevduatı sigorta kapsamına alınmasını öngören, şirket DTH’larının yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat kapsamına alınmasını öngören toplam 20 maddeden oluşan yeni bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yeni taslağa göre şirketlerin DTH'lerinin KKM'ye yatırılması halinde bunlara yönelik vergi avantajının süresi uzatılıyor. Mevduatı en az 3 ay vade ile değerlendiren şirketlerin, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlarına kurumlar vergisi istisnası uygulanacak.

Düzenleme ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Haziran 2022 ve Eylül 2022 bilançolarında bulunan yabancı paraların TL dönüşümünde de söz konusu istisnanın uygulanabilmesinde yetki verilecek.