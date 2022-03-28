Kur Korumalı Mevduat için 4 ayda ödenecek parayla yapılabilecek köprü ve tüneller belli oldu

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:35

Kur Korumalı TL Mevduat sistemine giriş yapan kişilere 4 ayın sonunda ödenecek 74 milyar lirayla 5 köprü 4 Avrasya Tüneli yapılabileceği ortaya çıktı. Bu para tam olarak 2 Çanakkale Köprüsü, 3 Osmangazi Köprüsü, 2 Yavuz Sultan Selim Köprüsü ya da 4 Avrasya Tüneli'nin yapım maliyetine eşit.

"KUR HER AY 1 LİRA ARTARSA.."

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Şenol Babuşçu, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede kur garantisi sistemi nedeniyle Hazine'nin sırtına binen yükü hesapladı. Buna göre önümüzdeki haziran ayına kadar ortalama dolar kuru her ay birer lira yükselirse Hazine, hesap sahiplerine 4 ay içinde yaklaşık 74 milyar lira para ödemek zorunda kalacak. Kur bu süre içinde ellişer kuruş artarsa Hazine'nin ödeyeceği tutar 63.1 milyar lirayı bulacak.

"17 TL OLURSA.."

Prof. Babuşçu, hesapların açıldığı aralık ayından bu yana doların 11.67 TL'den 14.84 TL'ye çıkmasından dolayı bu ay KKM hesabı sahiplerine ödenecek paranın 17.1 milyar lirayı aşacağını hesapladı. Ortalama dolar kuru nisanda 15 lira olursa Hazine'nin kasasından 14.1 milyar lira daha çıkacak. Mayısta dolar kuru 15.5 lira olursa 25.5 milyar, 16 TL olursa 34.2 milyar lira; haziran ayında da kur 16 TL olursa 6.4 milyar TL, 17 TL olursa 8.3 milyar lira daha ödeme yapılacak. Böylece sadece 4 ayda, bankada parası olanlara ödenecek para 63 milyar ile 74 milyar lira düzeyine ulaşacak.

HANGİ KÖPRÜ VE TÜNEL KAÇA YAPILMIŞTI?

Osmangazi Köprüsü'nün yapım maaliyeti 1.7 milyar dolar. Bugünlü kurla 25.2 milyar liraya karşılık gelirken KKM sahiplerine 4 ayda ödenecek kur garantisi tutarını da hesaba katınca yaklaşık 3 adet Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi.

Çanakkale Köprüsü'nün yapım maaliyeti ise 2.5 milyar euro. Yapım maaliyetinin bugünkü kur karşılığı ise 41.5 milyar TL'ye karşılık geliyor. KKM sahiplerine 4 ayda ödenecek kur garantisi tutarını da hesaba katınca 2 adet Çanakkale Köprüsü yapılabilirdi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yapım maaliyeti 3.5 milyar dolar. Bugünkü kurla TL karşılığının 52 milyar TL olduğu gözükmekte. Yine kur garantisi için ödenecek tutarla bu köprüden 1 tane yapılabilirdi.

Son olarak Avrasya Tüneli'nin yapım maaliyeti ise 1.2 milyar dolar. Bugünkü TL karşılığı ise 18.5 milyar TL olarak karşımıza çıkıyor. Yine KKM nedeniyle 4 ayda ödenecek tutar ile 4 adet tünel yapılabilirdi.