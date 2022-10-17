Dow Jones hisselerinde yükseliş

17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:13

ABD'nin önemli hisse senedi endekslerinden Dow Jones pazartesi gününün erken saatlerinde yüzde 1.8 veya 546 puan yükselirken, S&P 500 yüzde 2.4 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 3 yükseldi.

Forbes'in aktardığına göre, bu Dow'un cuma günü yüzde 1,3 düşüşünü ve perşembe günü yüzde 2,8 yükselişini takip ederek tarihi bir oynaklık dönemine işaret ediyor: Dow, son 18 günün dokuzunda yüzde 1,5'ten fazla hareket etti, endeksin yalnızca yüzde 10'unu vurduğu bir eşik. son 10 yıldaki tüm işlem günleri.

Pazartesi günkü kazanç, Birleşik Krallık Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın, Başbakan Liz Truss'un tahvil ve hisse senedi piyasalarını sarsan vergi indirim planını büyük ölçüde rafa kaldırmasının ardından geldi ve OANDA analisti Craig Erlam, "neredeyse tamamının tersine çevrilmesinin ardından piyasa perspektifinden bir miktar iyileşme" gördüğünü söyledi.

Geçen hafta yüzde 4.55'e kadar yükseldikten sonra, 10 yıllık İngiliz yaldız getirileri 37 baz puan düşüşle yüzde 3.96'ya gerilerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri altı baz puan düşüşle yüzde 3.94'e geriledi.

“PİYASA İSTİKRARININ ANAHTARI”

Sevens Report analisti Tom Essaye Pazartesi günü yazdığı bir notta, enflasyonun soğumasının “piyasa istikrarının anahtarı” olduğunu yazdı ve Federal Rezerv ve diğer merkez bankalarının, enflasyonun gerilediğine dair “kesin” bir kanıt bulunmadıkça para politikalarını gevşetmeyeceklerine işaret etti. ABD tüketici fiyatlarının geçen ay beklenenden fazla yükseldiği ve enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefinden çok daha yüksek olan yaklaşık yüzde 8'de seyrettiği düşünülürse, hala uzak bir ihtimal .