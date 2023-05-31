DS 7 e-Tense 4X4 360 Türkiye'de

Yayınlanma: 31.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 31.05.2023 - 07:00

DS 7 model ailesinin en üst versiyonu 'DS 7 Opera e-Tense 4X4 360' Türkiye'de yollara çıkmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2 milyon 911 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkan ve DS Performance tarafından geliştirilen aracın akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, daha geniş iz açıklığı ve daha alçak şasisi bulunuyor.

Dizel ve e-Tense seçenekli DS 7 modellerinin en üstüne konumlandırılan '4X4 360', 360 HP'lik gücüyle şarj edilebilen hibrit verimliliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 100 kilometre hıza 5,6 saniyede ulaşabilen araç, maksimum 235 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 100 kilometrede yalnızca 1,8 litre yakıt tüketiyor. 4,593 mm uzunluğunda, 1,906 mm genişliğinde ve 1.625 mm yüksekliğindeki DS 7 Opera e-Tense 4X4 360, 2,738 mm'lik aks mesafesiyle geniş bir iç mekan sunuyor.

FORMULA E TEKNOLOJİSİ

Formula E'deki iki adet çifte şampiyonluğuyla DS Automobiles, e-Tense teknolojisini seri üretim otomobillerine aktarıyor. 360 HP'lik versiyonun Grand Touring ruhu, DS Performance tarafından yapılan geliştirmelerle destekleniyor. Bu versiyonun şasisi 15 mm alçaltılırken, iz açıklığı da önde 24 mm, arkada ise 10 mm genişletildi.

Otomobilin yaya güvenliğine katkı sağlayan 'Soft Nose' ön tasarımında ve elektrikli olarak açılıp-kapanan bagaj kapağındaki DS Performance logoları da diğer DS 7 modellerinden farklılaştırıldığını gösteren ince ayrıntılar arasına eklendi.

DS 7 Opera e-Tense 4x4 360'ta, 200 HP gücündeki benzinli motoru ile dört tekerlekten çekiş sağlayan ön ve arka akslardaki 110 ile 113 HP gücündeki elektrikli motorlar gmrev yapıyor. Elektrik motorları ile 14,2 kWh kapasiteli batarya birleştiğinde, tamamen elektrikli olarak 62 kilometreye kadar menzil sunabilirken, otoyol koşullarında güvenli sürüş sağlayabilecek şekilde 140 kilometre elektrikli azami sürate erişebiliyor.

ZARİF TASARIM

Zarafette referans gösterilen DS 7, Opera tasarım konseptinde 'bazalt siyahı' ve 'yeni inci grisi' olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Araç zarif tasarımıyla öne çıkıyor.

Yeni modeldeki standart donanımlar; kamera destekli süspansiyon sistemi, ikinci seviye yarı otonom sürüş sistemi, bilgi-eğlence sistemi, yeni DS Pixel Led Vision 3.0 farlar, kamera ve radarla kontrol edilen aktif güvenlik freni, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörleri, ısıtmalı, masajlı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli arka koltuk sırtlığı, otomatik klima kontrolü, ısıtmalı ön cam, panoramik açılır cam tavan, ses ve ısı izolasyonlu yan camları içeriyor.