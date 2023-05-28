İkinci el otomobil yatırım aracı oldu, fiyatları ortalama yüzde 83 arttı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:46

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:46

Otomotiv sektöründe sıfır kilometre araçlarda yaşanan arz sorunu ve yüksek enflasyon, ikinci el otomobilleri kısa zamanda en fazla kazandıran yatırım enstrümanlarından biri haline getirdi.

Ekonomim'den Aysel Yücel'in aktardığına göre, Türkiye’de en çok satan ikinci el araçların fiyatı Mayıs 2022-Mayıs 2023 arasında ortalama yüzde 83 artış gösterdi.

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ortalama ikinci el fiyatları 411 bin TL olurken, bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 754 bin TL’ye yükseldi.

Bu dönemde en fazla kazandıran modeller ise orta sınıf sedan otomobiller oldu.

Buna göre, son bir yılda C segmenti araçların fiyatları yüzde 89 arttı. Mayıs 2022’de ortalama 303 bin TL olan C segmenti ikinci el otomobil fiyatları, Mayıs 2023’te yıllık bazda ise 572 bin TL’ye yükseldi.

Sıfır kilometre araçlarda SUV’ların payı sedan otomobilleri geçerken, ikinci el araç piyasasında en fazla sedan otomobillerin talep gördüğü dikkat çekti.

Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, Türkiye’de son 10 yıldır fiyatların belirlenmesinde ilan sitelerinin de etkili olduğunu vurgulayarak, "Fiyatların belirlenmesinde bayi ve galeri yani satıcılardan bu iş ilan sitelerine kaydı. İlan sitelerindeki araç fiyatlarına bakarak aracın değeri belirleniyor. Maalesef piyasanın gerçeklerinden uzaklaşılıyor, aracın fiyatını belirleniyor" ifadelerini kullandı.

Hüsamettin Yalçın, son bir yılda döviz kurunda yüksek artışlar olmadığı için insanların paralarının değerini korumak adına otomobile yatırım yaptığını söyledi.

Bu trendin seçim sonrasında da devam edeceğine işaret eden Yalçın, "Fiyatlarda düşüş beklenmiyor. İkinci el otomobil piyasasında talep hala çok yüksek.

Çünkü ikinci el araç piyasasında satın alınabilecek otomobil sayısı belli. Kurun artışına paralel fiyatlar da artacaktır" dedi.