Opel Corsa yenilendi

Yayınlanma: 27.05.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.05.2023 - 07:00

Opel'den yapılan açıklamaya göre, markanın son 2 yılda Almanya'da sınıfının en çok satan otomobili, 2021'de İngiltere'de toplamda en çok satan otomobil ve Türkiye'de 2023'ün ilk 4 ayında en çok satılan Opel modeli olma başarısını gösteren Corsa, yenilendi.

Tamamen elektrikli olarak yenilenen Corsa, Opel'in B-HB segmentindeki temsiliyetini bir sonraki seviyeye taşıyor.

VİZÖR MARKA YÜZÜ

Yeni Corsa, ön cephedeki karakteristik Opel Vizör marka yüzü ve arka cephede tam ortada konumlanan Corsa yazısıyla dikkat çekiyor.

İç tasarım ise Qualcomm Technologies'in Snapdragon Kokpit Platformu'na dayanan kokpit, 10 inçe kadar büyük renkli dokunmatik ekrana sahip.

2023 sonlanmadan yollarla buluşacak olan yeni Opel Corsa aynı zamanda, motor kaputunun altında da yeni ve ileri teknolojileri barındırıyor. Yeni Corsa Elektrik, artık daha güçlü ve WLTP'ye göre 402 kilometreye kadar menzil sağlayan bir batarya ile donatılıyor.

Yenilenen model ayrıca tamamen batarya elektrikliden, yüksek verimlilik seviyesine sahip içten yanmalı motorlara kadar zengin bir güç aktarma çeşitliliği sunuyor.

'DAHA CESUR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Florian Huettl, Opel Corsa'nın 40 yılı aşkın süredir en çok satanlar listesinde yer aldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

''(Corsa) Son 2 yılda Almanya'da segmentinde en çok satan otomobil olurken, 2021'de İngiltere'de toplamda en çok satan otomobil olma başarısını gösterdi. Bu başarı, emeklerimizin karşılığını almamızı sağlıyor ve ileriye dönük olarak daha da iyisini yapmak için bizi motive ediyor. Yeni Corsa daha modern, daha duygusal ve daha cesur. Çarpıcı tasarımı, üst segmentlere ait ileri teknolojileri ve yeni elektrik teknolojisi ile müşterilere, bugün bu segmentteki bir otomobilden neler bekleyebileceklerini göstermek istiyoruz.''

Güncel Astra nesli gibi, 'Maksimum Detoks' ilkesi yeni Corsa'da da uygulandı. Navigasyon sistemi, bağlantılı hizmetler, doğal ses tanıma 'Hey Opel' ve kablosuz güncellemeler gibi işlevlere sahip. Ayrıca, navigasyon ve multimedya sisteminin 10 inçlik renkli dokunmatik ekranı ve sürücü bilgi ekranındaki görüntüler daha net hale geldi.

Böylece önemli bilgiler, saniyeden çok daha kısa sürede görülebiliyor. İlk kez, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu akıllı telefonlar, kablosuz olarak hem aracın bilgi-eğlence sistemine bağlanıyor hem de şarj edilebiliyor.

YENİ CORSA ELEKTRİK

Şimdiden 12 elektrikli modele ulaşan Opel, 2028'e kadar Avrupa'da tamamen elektrikli bir marka haline gelmeyi planlıyor. Corsa bugüne kadar Opel ürün gamındaki batarya elektrikli güç-aktarma sisteminin yaygınlaşmasına öncülük eden model oldu.

Yeni Corsa Elektrik, 100 kW/136 HP ile WLTP'ye göre 350 kilometreye kadar ve 115 kW/156 HP ile WLTP'ye göre 402 kilometreye kadar menzil olmak üzere iki elektrikli sürüş seçeneğine sahip bulunuyor.

Yeni Corsa Elektrik hızlı şarj cihazı ile yüzde 20'den yüzde 80'e ise 30 dakikada şarj oluyor.