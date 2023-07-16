DS Automobiles'den Türkiye rekoru

Yayınlanma: 16.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 16.07.2023 - 07:00

DS Automobiles açıklamasına göre, marka birbirinden iddialı model ailesi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Haziran ayında yaptığı 553 adetlik satışla birlikte 2 bin 137 adede erişen DS Automobiles, bugüne kadarki en yüksek 6 aylık satış adedine ulaştı. 2022 yılını 1.829 adetlik satışla kapatan marka, böylece henüz 6 ayda geçen yılın toplam satışlarını geride bırakmış oldu.

DS 4 VE DS 7

Markanın, 2022'nin sonunda pazara sunduğu yeni DS 4, haziran ayında elde ettiği 241 adetlik satışla segmentinin ikincisi olma başarısını gösterdi.

DS 4 ayrıca, ilk 6 aydaki 856 adetlik satışıyla da segmentinden yüzde 31,2 pay alarak ikinci sıradaki yerini korudu.

Markanın premium SUV modeli DS 7 de kendi segmentinde en çok tercih edilen ikinci model olarak dikkatleri üzerine çekti.

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Türkiye Genel Müdürü Selim Eskinazi, bu yıl marka olarak ciddi bir ivmelenme yakaladıklarını belirterek, ''Geçen yılın sonunda pazara sunulmasına rağmen DS 4, Türkiye pazarının büyük beğenisini kazandı.

DS 4 çok hızlı şekilde müşterilerin tercihleri arasına girdi ve segmentinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı şekilde DS 7 de segmentinde ikinci sırada yer alıyor'' ifadelerini kullandı.

Satış grafiklerini hızla geliştirdiklerini aktaran Selim Eskinazi sözlerini şöyle sonlandırdı:

''İlk 6 aylık dönemde, geçen yılın toplam satış rakamını geride bıraktık.

Türkiye pazarının otomobillerimize olan yoğun ilgisiyle yılın ikinci yarısında da büyümeye devam edeceğiz.

Satış hacmimizi ve servis kapasitemizi daha da artırmak için yatırımlarımız da devam ediyor.''