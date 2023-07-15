Otomotivde satış rekoru ortaya koydu: Türkiye dünya ortalamasının çok gerisinde kaldı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:21

Güncelleme: 15.07.2023 - 16:32

Fiat'ın Egea modelinin Türkiye pazarındaki 500 bininci satışı gerçekleşti.

Tofaş açıklamasına göre, 2015 yılında dünya lansmanı yapılan Egea'nın Türkiye'de 500 binincisi yola çıktı.

7 YILDIR LİDER

Egea, pazara sunulduğundan bu yana 7 yıldır en çok tercih edilen otomobil oldu. 2015 yılının en çok satan aracı yine Fiat'ın Linea modeli olmuştu. Bu tarihten sonra marka Egea modeliyle zirveyi bırakmadı.

AA'ya konuşan Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, Fiat'ın 2019 yılından bu yana Türkiye toplam otomotiv pazarının lideri olduğunu belirtti.

Egea modelinin bu başarıdaki katkısına değinen Aytaç, şunları kaydetti:

''Türkiye'de otomobil pazarındaki varlığımızı her geçen gün daha da güçlendiren Fiat Egea, öncelikli olarak Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda, Bursa'da geliştirilen ve üretilen bir model. Egea, Türkiye otomotiv tarihinde de bir başarı hikâyesine dönüştü.''

'LİDERLİĞİ BIRAKMAYACAK'

''Türkiye yollarına 500 bininci Egea'nın çıkmasıyla ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea ailesine olan talep, 2023 yılında da en üst düzeyde devam ediyor. 8 sene gibi kısa bir sürede 500 bin adet satış rakamına ulaşan Egea'nın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Egea, bu yıl da liderliği bırakmayacak.''

Verilen bilgiye göre, Tofaş'ta ürün geliştirme sürecinde Türk mühendislerinin öncü rol aldığı Egea'nın başlangıçta sedan versiyonu tasarlanmış ve ilk kez İstanbul Autoshow 2015'te dünyaya tanıtılmıştı. Sedan modelin ardından 2016 yılında ise hatchback ve station wagon versiyonları da dünya pazarlarına sunuldu.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ALIM GÜCÜ

Türkiye'de 7 yıldır en çok satan otomobil modeli şu anda 654 bin 740 Türk Lirası başlangıç fiyatına sahip Fiat Egea. Dünyada ise geçen senenin en çok satan modeli başlangıç fiyatı 2 milyon 549 bin 850 Türk Lirası olan Toyota RAV4. Yani dünyada en çok tercih edilen modelle Türkiye'deki arasında yaklaşık 4 kat fiyat farkı var.

Bu veriler Türkiye'deki alım gücünün dünya ortalamasına oranla hangi seviyede olduğunu ve gelir dağılımındaki adaletsizliği tekrar akıllara getirdi.

Dünyada 2023 yılının ilk çeyreğinde en çok satan araba modeli de 2022 yılının en çok satan 3. modeli olan 2 milyon 125 bin 710 Türk Lirası başlangıç fiyatına sahip Tesla Model Y oldu. Model Y 2023'ün ilk üç ayında dünyada toplam 267 bin 200 adet satıldı.

2022 yılında Toyota RAV4, 1 milyon 16 bin adetlik satışla dünyada en çok satan otomobil oldu.

2022 yılında Toyota Corolla 992 bin adetle ikinci Tesla Model Y ise 747 bin ile üçüncü sırada yer aldı.

Bu araçların Türkiye başlangıç fiyatları ise şöyle: