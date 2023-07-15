Skywell'de eylül fiyatları açıklandı

Yayınlanma: 15.07.2023 - 07:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 07:00

Ulu Motor, Türkiye’de satışa sunulan SKYWELL ET5 LR Legend modelinde elektrikli SUV sahibi olmak isteyen tüketicilere 1 milyon 655 bin TL üzerinden sabit fiyat imkânı sunuluyor.

Ulu Motor'dan yapılan açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticisi Skywell’in yüzde 100 elektrikli araçlarının distribütörlüğünü üstlenerek 2021 yılından bu yana Türkiye’de kullanıcılarla buluşturan şirket, SKYWELL ET5 LR Legend modelinde ön ödemeli sabit fiyat kampanyası düzenliyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılı ilk yarı verilerine göre, Türkiye elektrikli otomotiv pazarında satış sıralaması üçüncüsü SKYWELL ET5, sabit fiyat kampanyasıyla müşterilerine arzu ettikleri araca bugünün fiyatıyla sahip olma fırsatı sunuyor.

FİYAT FARKI YOK

ET5 LR Legend, tek şarjla şehir içi 642 kilometre yol alabiliyor. Son teknolojik donanımlarla tasarlanan ET5 LR Legend modelinde sabit fiyat kampanyasından yararlanmak isteyenler Skywell’e ait web sitesini ziyaret ederek ön sipariş talebi oluşturabilecekler.