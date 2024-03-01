Dubaili 2 şirkete ihale yasağı

Yayınlanma: 01.03.2024 - 10:16

Güncelleme: 01.03.2024 - 10:16

Enerji Bakanlığı merkezi Birleşik Arap Emirlikleri Dubai'de yer alan iki yabancı firmaya 2 yıl süreyle ihalelere giriş yasağı getirdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlana ilanlara göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından düzenlenen ihaleye katılan Dubai'de yerleşik MI Gulf Services LLC ile C1 Water Industries LLC şirketlerinin, kamunun tüm ihalelerine iştirakleri 2 yıl süreyle yasaklandı.

MI Gulf Services derin su, açık deniz ve kara sondaj operasyonları, C1 Water Industries LLC ise sondaj sıvılarında kullanılan özel kimyasalların üretimi konularında faaliyet gösteriyor.