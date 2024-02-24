Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: 148 hakim ve savcı yeni görevlerine atandı

Yayınlanma: 24.02.2024 - 02:05

Güncelleme: 24.02.2024 - 02:05

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı kararıyla; 148 Cumhuriyet Savcısı ve Hakim adayının ad çekme usulü ile yeni görev yerleri belirlendi.

Buna göre:

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı'na Abdullah Çekiç, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'na Mumammer Karakoyun, Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na Murat Çelik, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na Hasibe Kızmaz, Bilecik Cumhuriyet Savcılığı'na Refik Çağrı Özay, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na Fatma Sena Binbir, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na Muhammed Yavuz, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı'na Emine Yerlikaya, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na Rümeysa Zilelioğlu, Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na Fatih Arslan, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'na İlkay Aydın, Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na Safa Ahi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na İrem Tuğba Gobi, Bayburt Cumhuriyet Savcılığı'na Kemal Demirci, Sinop Cumhuriyet Savcılığı'na Mehmet Emir Emiroğlu, Batman Cumhuriyet Savcılığı'na Yasemin Özer, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı'na Ayşegül Satıcı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na Gülşah Sorgulu getirildi.