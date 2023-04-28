Düğün sezonu açıldı: İhtiyaç kredisi çekeceklere tüyolar

Yayınlanma: 28.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 28.04.2023 - 07:00

Havaların ısınması düğün sezonunun yaklaştığının da habercisi. Evlenmeyi ve düğün yapmayı düşünenler masraflar için kredi arayışında. İhtiyaç kredisi, kredi notuna ve kişinin aylık gelirine göre kişiden kişiye değişirken farklı vadelerle ödeme seçenekleri belirlenebiliyor.

BANKALARIN KAMPANYALARINI TAKIP EDIN

Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte ihtiyaç kredisine yönelim de artabiliyor. Karşılaştırma sitesi encazip.com, ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenlere düşük faizli kredi kullanımıyla ilgili tüyolar verdi. Bunlardan bir tanesi bankaların düzenlediği kampanyalar. Birçok banka yeni müşterileri için ‘hoş geldin’ kampanyası yapıyor ve düşük faizli ya da sıfır faizli kredi veriyor. Bir bankadan ilk kez kredi kartı alacaklara 10 bin TL’ye kadar 0 faizli nakit avans, 20 bin TL’ye kadar ise 0.99 faizli kredi kullanım kolaylığı sağlanabiliyor. Kredi çekmeyi düşünenlerin öncelikle bu kampanyalardan yararlanmasında fayda var. Örneğin, 40 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisine başvurmadan önce çiftler ayrı ayrı başvurarak 0 faizli ya da düşük faizli kredi alabilme seçeneğinden faylanabilirler.

KREDI TUTARI VE FAZ ORANI KIŞIDEN KIŞIYE DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİR

Bir diğer önemli nokta ise planladığınız kredi miktarı yüksek bir tutarsa tek bir banka yerine birden fazla bankadan kredi çekerek faiz oranlarını düşürebilirsiniz. Çalışma süresi, gelir düzeyi, varlıklar gibi birçok farklı nedenler de çekilebilecek kredi tutarını ve faiz oranlarını etkileyebiliyor. Bundan dolayı çekilebilecek kredi tutarı ve faiz oranı kişiden kişiye değişkenlik gösterebiliyor. Çiftler kredi çekerken bu detayları da göz önünde bulundurabilirler. Bu noktalara dikkat ederek ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenler düşük faiz oranlarını yakalayarak avantaj sağlayabilir.

KREDİ NOTUNUZU YÜKSEK TUTUN

İstediğiniz miktarda kredi çekebilmek için kredi notunuzun da iyi olması gerekiyor. Dokuz büyük bankanın ortak olduğu Kredi Kayıt Bürosu (KKB) iştiraki olan Findeks tarafından saptanan kredi notu 1 ile 1900 arasında hesaplanıyor. 1 en düşük puan iken 1900 en yüksek puan olarak belirleniyor. Kredi notu yüksek olanların yüksek tutarda kredi çekebilmesine imkân doğuyor. Kredi notu hesaplamasında dört ana faktör bulunuyor ve kredi notu buna göre belirleniyor. Yüzde 45’inde “geri ödeme alışkanlığı” etkili oluyor. Ödemelerin gününde ve düzenli yapılması kredi notunu yükseltiyor. Borçların geri ödenmesinin gecikmesi ya da temerrüde düşmesi kredi notunu düşürüyor. Yüzde 32’sinde “mevcut finansal hesap ve borç durumları”na bakılıyor. Daha önce kullanılan kredilerin nasıl kapandığı ve devam eden kredileriniz veya teminatlarınız göz önünde bulundurularak limitler çerçevesinde hesaplama yapılıyor. Yüzde 18’ini “kredi kullanma yoğunluğu” oluşturuyor. Daha sık kredi kullananların kredi notu yükselirken az kullananların ise düşüyor. Yüzde 5’ini de “yeni alınan krediler” oluşturuyor. Eğer kredi notunuzu hesaplattığınız tarihte, yakın bir zamanda kredi aldıysanız kredi notunuzun düşmesine neden olabiliyor.