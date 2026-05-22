Dün devre kesmişti, bugün zirvede: Borsa İstanbul'da dikkat çekici yükseliş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin dün CHP kurultay davasına yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı, piyasalarda şok etkisi yarattı. Hukuki gelişmenin ardından Borsa İstanbul'da hız kazanan satış baskısı, endeksin günü yüzde 6'yı aşan kayıpla tamamlamasına yol açtı.

Sert düşüş nedeniyle devre kesici sistemi devreye girerken, günlük işlem hacmi 163,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

BANKACILIK HİSSELERİ YÜZDE 8,6 ERİDİ

Çöküşten en fazla etkilenen sektör bankacılık oldu. Bankacılık hisseleri yüzde 8,63 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 6'nın üzerinde geriledi. Seans sonunda tüm sektör endeksleri negatif bölgede kapandı.

Siyasi belirsizliğin küresel yansıması da gecikmedi. ABD'de işlem gören ve Türkiye piyasalarına yatırım imkanı sağlayan iShares MSCI Turkey ETF, yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti.

Piyasalardaki olağanüstü oynaklığı dengelemek için kamu bankalarının kararın ardından kritik saatlerde yaklaşık 6 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirerek müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

BORSADA DİKKAT ÇEKİCİ TOPARLAMA

Dünkü şokun ardından Borsa İstanbul bugün dikkat çekici bir toparlanma gösterdi. BIST 100, dün yaşanan yüzde 6'lık kaybın ardından sergilediği yükselişle dünyada işlem gören açık piyasalar arasında günün en çok değer kazanan ikinci endeksi oldu.

Küresel çapta gün içi yükseliş listesinin birinci sırasında, Buenos Aires Borsası'nın S&P MERVAL Endeksi yer aldı. Borsa İstanbul dünya ikincisi olurken, Asya borsalarındaki yükseliş ise İran ve ABD'nin yaptığı barış görüşmelerinden olumlu sonuç çıkma beklentisiyle yükseldi.

ENFLASYONDA İKİ RAKİP

Türkiye ve Arjantin'de enflasyon oranlarının birbirine yakınlığıyla dikkat çekiyor. Venezuela ve İran'ın ardından dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip üçüncü ülke olan Arjantin'de enflasyon yüzde 32,4 olarak açıklanırken Türkiye'de ise bu oran TÜİK'in son raporunda yüzde 32,37 şeklinde ifade edildi.