Dün indirim yapılmıştı: Akaryakıt fiyatlarına yeni zam yolda

Akaryakıt fiyatları, Batı Asya’daki gerilim ve Hürmüz Boğazı kaynaklı gelişmelerin etkisiyle yeniden değişmeye hazırlanıyor. Küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş pompa fiyatlarına yansırken, motorin fiyatları için yeni bir zam beklentisi oluştu.

MOTORİNE YENİ ZAM BEKLENTİSİ

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre motorine bu gece yarısından itibaren 3 TL 32 kuruş zam yapılması bekleniyor. Motorinde bugün ise 4 TL 35 kuruşluk indirim uygulanmıştı.

Bölgedeki jeopolitik gerilimin etkisiyle akaryakıt fiyatları son bir aydan uzun süredir dalgalı bir seyir izliyor. Özellikle sık sık zam haberleriyle gündeme gelen motorin fiyatlarında, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 13 TL’lik artış dikkat çekmişti. Dün, ABD'nin abluka tehdidine karşılık İran'ın "Şimdiki fiyatları hayal bile edemeyeceksiniz" açıklaması, fiyatların daha da yükselebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.65 TL

Motorin litre fiyatı: 72.26 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.51 TL

Motorin litre fiyatı: 72.12 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.62 TL

Motorin litre fiyatı: 73.38 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI