Dün sert düşüş yaşayan petrol fiyatları tekrar yükselişe geçti

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:16

Ham petrol fiyatları Çin’in enerji tüketiminin toparlanmasıyla yüzde 1’e yakın yükselişte. Dün yüzde 8’lik düşüşle Nisan’dan beri en düşük seviyeye inen Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1’e yakın yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Goldman Sachs küresel tüketimin arzın üzerinde olduğunu belirtirken Citi analistleri petrolün varil fiyatının 70 doların altına gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Goldman analistleri resesyon ihtimali artışına rağmen küresel ekonominin hala büyüdüğünü ve petrol talebinin büyüme performansını aşacağını belirtti. Analistler kritik seviyede düşük stokların artan talebi karşılamakta yetersiz kalacağı tahminini paylaştı.

TEKRAR YÜKSELİŞE GEÇTİLER

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün 100 doların altına inmesinin ardından bugün yüzde 0,9 artarak 100,47 dolardan işlem gördü. Dün yüzde 9 düşen, Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 104,32 dolardan işlem görüyor.

Petrol resesyon endişeleriyle yılın üçüncü çeyreğinde volatil seyrediyor. ABD dolar endeksinin bu hafta 2 yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıkması da emtialarda baskıya neden oldu.

Çinde petrol tüketiminin arttığına dair işaretler mevcut. Enerji sektöründeki bazı kaynaklar ülkede benzin ve dizel tüketiminin geçen ay yüzde 90 artarak Haziran 2019 seviyelerine ulaştığını bildirdi.