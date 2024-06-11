Dünya Bankası, Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:49

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:49

Dünya Bankası, 2024 yılı için Türkiye büyüme tahminini düşürürken, ABD ekonomisinin beklenenden daha güçlü performansının desteğiyle küresel büyüme tahminini yükseltti.

Dünya Bankası bugün yayımladığı raporunda 2024 küresel büyüme tahminini ocakta açıkladığı yüzde 2,4'ten yüzde 2,6'ya yükseltirken, Türkiye için 2024 tahminini yüzde 3.1'den yüzde 3'e düşürdü.

Dünya Bankası küresel ekonomi için 2025 büyüme tahminini de yüzde 2,7'de sabit tutarken, Türkiye ekonomisi için 2025 büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,6'ya indirdi.

Dünya Bankası 2026 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 2,7, Türkiye için 2026 büyüme tahminini yüzde 4,3 olarak açıkladı.

PARASAL SIKILAŞMA ETKİSİ

Dünya Bankası, Türkiye'deki para politikasındaki sıkılaşmanın ekonominin geneline yansıması ve makroekonomik kırılganlıkların azaltılmasına katkıda bulunmasını, bu bağlamda ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 3'e gerileyeceğini tahmin ediyor.

Ancak, güçlü iç talep ve net ihracatın etkisiyle ekonomik büyümenin 2025'te yüzde 3,6, 2026'da ise yüzde 4,3 artmasını bekliyor.