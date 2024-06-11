Erdoğan Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti

Yayınlanma: 11.06.2024 - 16:25

Güncelleme: 11.06.2024 - 16:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Saray'ında Dünya Bankası Başkanı Banga ile görüştü.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.





