Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile görüştü... Neler konuşuldu?
Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" ele alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü.
Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.
GÖRÜŞMEDE NELER ELE ALINDI?
Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi.
Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.
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