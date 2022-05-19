Dünya Bankası'ndan gıda krizine karşı 30 milyar dolarlık kaynak
Dünya Bankası, gıda krizine karşı gelecek 15 ay içinde 30 milyar dolarlık kaynak ayıracağını duyurdu.
Banka, küresel gıda krizine müdahale için planlanan eylemleri açıkladı.
Dünya Bankasından yapılan açıklamada, gelecek 15 ay içinde gıda güvensizliğini gidermek için 30 milyar dolarlık kaynak ayrılacağı bildirildi.
Tarım, beslenme, sosyal koruma, su ve sulama gibi alanlardaki mevcut ve yeni projelerle devam eden gıda güvenliği krizine müdahale edileceği belirtilen açıklamada, söz konusu finansmanın gıda ve gübre üretimini teşvik etme, gıda sistemlerini geliştirme, ticareti kolaylaştırma ve kırılgan hanehalkları ile üreticileri destekleme çabalarını da içereceği kaydedildi.
Açıklamada, bankanın gıda güvenliği krizine yanıt vermek için 12 milyar dolarlık yeni projelerin hazırlanması konusunda ülkelerle birlikte çalıştığı aktarıldı.
Bankanın gıda ve beslenme güvenliğiyle ilgili mevcut projeler için de 18,7 milyar dolarlık kaynağı olduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın tüm finansman araçlarından yararlanacağı ve bunların analitik çalışmalarla tamamlanacağı ifade edildi.
DÖRT ÖNCELİK BELİRLENDİ
Açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun gıda krizine yönelik küresel yanıtının dört önceliği olduğu belirtilerek, bunların üretimi ve üreticileri destekleme, ticareti kolaylaştırma, kırılgan hanehalklarını destekleme ve sürdürülebilir gıda ile beslenme güvenliğine yatırım yapma olduğu vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Başkanı David Malpass, gıda fiyatlarındaki artışların en yoksul ve kırılgan kesim üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını belirtti.
Malpass, "Piyasaları bilgilendirmek ve istikrara kavuşturmak için ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak gelecekteki üretim artışlarına ilişkin net açıklamalar yapmaları kritik önem taşıyor" ifadesini kullandı.
Dünya Bankası Başkanı Malpass, ülkelerin enerji ve gübre arzını artırmak, çiftçilerin ekim ve mahsul verimini artırmalarına yardımcı olmak ve ihracat ile ithalatı engelleyen, gıdaları biyoyakıta yönlendiren veya gereksiz depolamayı teşvik eden politikaları kaldırmak için ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.
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