Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye kredi
Dünya Bankası, Türkiye'de konutların ve altyapının depremlere ve sellere karşı güçlendirilmesine yönelik 512,2 milyon dolar tutarında finansmanı onayladı.
Yayımlanan bültene göre kredinin 338.5 milyon dolarlık bölümü, hanehalklarının konutlarını deprem ve iklim tehlikelerine karşı dayanıklılığını arttıracak şekilde güçlendirebilmeleri veya yeniden inşa edebilmeleri için yeni ve uygun finansman mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla hükümete sağlanıyor.
173,6 MİLYON DOLARI İLLER BANKASI’NA
Kredinin 173.6 milyon dolarlık bölümü daha dayanıklı altyapı inşa etmeleri amacıyla belediyelere finansman sağlanması için İller Bankası'na kullandırılacak.
Öte yandan, banka, 2022 Haziran’da da ‘Deprem, Sel ve Orman Yangını Acil Durum Yeniden İnşa Projesi’ için Türkiye’deki belediyelere kredi olarak verilmek üzere 449 milyon dolarlık finansman sağlamıştı.
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