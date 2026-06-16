Motorin fiyatlarına ikinci indirim yolda: Tarih ve ayrıntılar belli oldu

ABD ile İran arasında varılan anlaşmanın ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorin fiyatlarında düşüş yaşandı. Ton fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt ürünlerinde indirim beklentisini güçlendirdi.

Savaş sürecinde 115 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, anlaşmanın ardından gerileyerek 82 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Anlaşma haberlerinin ardından uluslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatında da düşüş görüldü. Bu gelişmeyle birlikte motorin fiyatlarında peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorinde bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL indirim uygulanmaya başlandı.

MOTORİNDE YENİ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Sektör kaynakları, motorinde ikinci indirimin bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti. Kaynaklar, motorin grubunda 1,66 TL tutarında indirim öngörüldüğünü ifade ederek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" bilgisini paylaştı.

BENZİNDE İNDİRİM İÇİN SEVİYE OLUŞMADI

Sektör temsilcileri, benzinde indirim ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" açıklamasını yaptı.

Kaynaklar, anlaşmanın resmen yürürlüğe girmesinin ardından petrol, motorin ve benzin fiyatlarında daha hızlı bir düşüş yaşanabileceğini belirterek, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ ifadelerini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 63,08 TL

63,08 TL Motorin litre fiyatı: 65,24 TL

65,24 TL LPG litre fiyatı: 31,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 62,93 TL

62,93 TL Motorin litre fiyatı: 65,09 TL

65,09 TL LPG litre fiyatı: 31,39 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 64,05 TL

64,05 TL Motorin litre fiyatı: 66,35 TL

66,35 TL LPG litre fiyatı: 31,97 TL

İzmir