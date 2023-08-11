Dünya petrol tüketiminde rekor kırdı... Akaryakıtta zam fırtınası yaklaşıyor!

Yayınlanma: 11.08.2023 - 12:11

Güncelleme: 11.08.2023 - 12:11

Suudi Arabistan ve ortakları arzı kısıtlarken, petrol piyasaları önemli ölçüde daralıyor.

Paris merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) yayımladığı raporda, petrol tüketimin rekor seviyeye yükseldiğini ve bu durumun ağustos ayında fiyatları yükseltme ihtimali olduğunu açıkladı.

GÜNLÜK 103 MİLYON VARİLLE EN ÜST SEVİYE

UEA, küresel günlük petrol tüketiminin haziranda, Suudi liderliğindeki arz kesintileri nedeniyle ilk kez günde 103 milyon varile ulaştığını belirtti.

Raporda, petrol talebini artıran faktörler arasında, yaz mevsiminde artan hava yolculuğu sayısı, enerji üretiminde artan petrol kullanımı ve Çin’deki petrokimya faaliyetlerinin yükselmesi gösterildi.

Ham ve ürün stoklarının keskin bir şekilde düştüğünü kaydeden UEA, petrol piyasasının sonbaharda daha da sıkılaşacağını öngördü.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

Dün günü 86,40 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 azalarak 86,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,67 dolardan alıcı buldu.



Bugünden (11 Ağustos 2023 Cuma) itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi.

Daha önce 2 TL zam yapılan benzin fiyatlarında ise herhangi bir zam ya da indirim haberi yok.

Öte yandan 2 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere ise otogaz (LPG) grubunda gece yarısı itibarıyla 2 lira 3 kuruşluk zam geldi.

AKARYAKITTA KDV ARTIŞI

Akaryakıtta 16 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 TL'lik ÖTV artışı gerçekleştirilmiş, KDV'nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına artış 6 TL olarak yansımıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80'in üzerinde zam yapıldı.

Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 TL; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi.