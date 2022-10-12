Dünya yazarı Alaattin Aktaş: 'Tutabilirsek bunu başarı saymalıyız'

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:10

Merkez Bankası (TCMB), dün ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 112 milyon dolar açık verdi.

YILLIK CARİ AÇIK 40 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yılın ilk 8 ayında cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 39 milyar 717 milyon dolara ulaştı.

Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara yükseldi ve 4 yılın zirvesine ulaştı.

Konuya ilişkin "Merkez’in ödemeler dengesi karnesi pek hatalı, pek noksan!" başlıklı bir yazı kaleme alan Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Merkez Bankası verileri gösteriyor ki sekiz ayda 40 milyar dolar döviz açığı, yani cari açık verilmiş. Geçen yılın ilk sekiz ayında 13 milyar dolar olan açık bu yıl 40’a tırmanmış" dedi.

"40 milyar dolar açık verilen sekiz aydaki finansman 11 milyar dolar. Bu, görünür finansman" diyen Aktaş şu ifadeleri kullandı:

"Hep diyorum ya, ”finanse edilemediği sürece zaten açık verilemez” diye. Dolayısıyla bir de görünmeyen finansman var. Ya da diğer bir ifadeyle net hata ve noksan var. Sekiz aydaki net hata noksan tam 28.3 milyar dolar. Bu bir rekor. Daha önce bu düzeyde bir net hata noksan görülmedi.

Son zamanlarda övüne övüne sıcak paradan kurtulduğumuz söyleniyor ya... Aslında tam tersi olsaydı da keşke o sıcak paradan kurtulmasaydık! Ağustosta 812 milyon dolar gelmiş ama ilk sekiz ayda 11 milyar dolardan fazla portföy yatırımı kaybetmişiz. 11 milyar dolar çıkmasa ve aynı miktar gelseydi ve bu parayı rezerve ekleme şansımız olsaydı şu an rezervimiz 22 milyar dolar daha yukarıdaydı.

Fena mı olurdu?

Sıcak paradan kurtulmuşuz!

Sakın yabancı zaten gelmediği için biz kendimizi teselli etmenin yolunu böyle bulmuş olmayalım!

Üstelik bu yıl yaz aylarını da açık vererek geçiriyoruz. Yani eylülde de açık verileceği kesin. Son çeyreklerde ise zaten hep açık veriliyor. Dolayısıyla bu yılın tümündeki cari açığı 55-60 milyar dolar arasında tutabilirsek bunu başarı saymalıyız.

Bu düzeyde bir açığı verebilmenin olmazsa olmaz şartı, bu açık kadar finansman bulabilmek.

Peki nereden?

'Kaynağı belirsiz para olarak' tanımlanan net hata ve noksanla mı bu finansman sağlanacak, başka türlü kaynak mı bulacağız?"