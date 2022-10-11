Son Dakika: Yıllık cari açık 40 milyar doları aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı verilere göre ağustos ayında cari açık 3.11 milyar dolar oldu. Yıllık açık ise 40.9 milyar dolara ulaşarak, 4 yılın zirvesine çıktı.
Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ağustos'ta 3,11 milyar dolar açık verdi. Yıllık cari açık ise 36,7 milyar dolardan 40.9 milyar dolara çıktı. Ağustos ayında 4 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişi yaşandı.
Merkez Bankası verilerine göre; bir önceki yılın Ağustos ayında 1 milyar 75 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, bu ayda 3 milyar 112 milyon dolar açık kaydetti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 40 milyar 889 milyon dolara çıktı. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 816 milyon dolar artarak 9 milyar 700 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
ÇEKİRDEK AÇIK, 6.3 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, 6 milyar 276 milyon dolar fazla verdi.
Hizmetler dengesi, kaynaklı girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 515 milyon dolar artarak 7 milyar 236 milyon dolara yükseldi. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 1 milyar 432 milyon dolar artarak 5 milyar 132 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ağustosta birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışlar, 152 milyon dolar azalarak 685 milyon dolara geriledi. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 38 milyon dolar azalarak 37 milyon dolara çıktı.
812 MİLYON DOLAR PORTFÖY GİRİŞİ
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 573 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 812 milyon dolar tutarında net giriş gösterdi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 761 milyon dolar net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 6 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 28 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 750 milyon dolar net azalış kaydetti.
Resmi rezervlerde bu ay 10 milyar 786 milyon dolar net artış gözlendi.
AĞUSTOS'TA DIŞ TİCARET AÇIĞI REKOR KIRMIŞTI
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