Dünyaca ünlü bankalardan altın tahmini: Beklentiler yeniden yükseldi!

Commerzbank, bugün yayımladığı değerlendirme raporunda altın, gümüş ve platin için 2025 ve 2026 sonu fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ons altın için 2025 sonu tahminini 3000 dolardan 3400 dolara çıkarırken, 2026 yılı için beklentisini de 3600 dolara yükseltti.

Gümüş fiyatları için yapılan tahminlerde, 2025 sonunda ons başına 37 dolar seviyesine ulaşılması öngörüldü. 2026 sonu beklentisi ise daha önceki 36 dolar/ons seviyesinden 40 dolara çıkarıldı.

Platin için 2025 yılı tahmini 1250 dolar/ons olarak açıklanırken, 2026 yılı için beklenti 1100 dolardan 1400 dolara revize edildi.

Paladyum tarafında ise 2025 sonu beklentisi 1100 dolar/ons düzeyinde belirtilirken, 2026 yılı için tahmin 1050 dolardan 1200 dolara yükseltildi.

DİĞER BANKALARIN ALTIN TAHMİNLERİ

Amerikalı yatırım bankası Wells Fargo, 2025 yılının ortasına ilişkin değerlendirmelerinde, küresel ekonomik koşullar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşabileceğini belirtmişti. Bankanın raporunda, 2026 sonunda ons altının 3600 dolara kadar çıkabileceği öngörülmüştü.

State Street Global Advisors, altın fiyatlarının 4000 dolara ulaşabileceğine dikkat çekmişti.

Goldman Sachs, 2025 yılı sonu için altının 3700 dolar seviyesini görebileceğini tahmin etmiş, ekonomik durgunluk senaryosunda bu rakamın 3880 dolara, yüksek risk ortamında ise 4500 dolara kadar çıkabileceğini ifade etmişti.

JP Morgan, 2025 nisan ayında görülen 3500 dolar seviyesinin ardından 2026 yılı için baz senaryosunu güncelleyerek 4000 dolarlık hedefe işaret etmişti.

Citi Research ise Çin merkezli sigorta şirketlerinin altın talebindeki artış ve jeopolitik riskleri gerekçe göstererek üç aylık altın tahminini 3200 dolardan 3500 dolara çıkarmıştı.