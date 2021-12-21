Dünyaca ünlü Danske Bank'tan Türk Lirası tahmini

21 Aralık 2021 Salı, 09:16

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası adımlarının Türk Lirası'na (TL) etkilerini değerlendiren Danimarka merkezli çok uluslu finans kuruluşu Danske Bank, bu politikada bir değişikliğin ufukta görünmediği ortamda, düşük reel faizler, zayıflayan global finansal şartlar ve zayıf temel göstergelerin TL’yi daha aşağı çekeceğini öngördü.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, TCMB'nin sınırlı rezervleri nedeniyle yaptığı son müdahalelerin TL’de değer kaybının önüne geçemediğini belirten Danske, bu müdahalelerin TL’de değer kaybını durdurmaktan çok Merkez Bankası’nın kredibilitesine zarar verdiğini savundu.

Dün yayınladığı raporda, Türkiye için gelecek 3-6 aya yönelik olarak 3 senaryoyu değerlendiren Danske Bank, TCMB para politikasında değişiklik olmaması, cari politika duruşunun devam ettirilmesi ve faizlerin gelecek 3-6 ayda değiştirilmemesi senaryosuna yüzde 50 olasılık verdiklerini belirtti.

Faiz oranlarının düşük kalmaya devam etmesi ve enflasyonun yükselmeye devam etmesine bağlı olarak negatif reel faizin derinleşeceğini, enflasyonun yüzde 40 seviyesine kadar yükselmesi olasılığı bulunduğunu ifade eden Danske, bunun TL’yi ilk çeyrekte daha da zayıflatacağını öngördü.

Uygulanan politikalarda bir dönüşü içeren senaryoya yüzde 30 olasılık veren Danske, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde TL’nin istikrar kazanmasına destek vereceğini vurguladı.

Danske Bank, faizlerin daha da düşürüldüğü, fiyat ve sermaye kontrolleri gibi olağanüstü politika tedbirlerinin uygulandığı bir senaryoya ise yüzde 20 olasılık verdiklerini belirtti.