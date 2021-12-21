Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı TL mevduata ‘kur farkı’ sistemini yorumlayarak "Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Yarın bunun çok daha artacağı kanaatindeyim" iddasında bulundu.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Habertürk’te katıldığı bir programda Erdoğan’ın açıklama yaptığı sırada 1 milyar doların satıldığını söyledi.
Çakar’ın konuşmasında öne çıkan satırlar şöyle:
"Benim için sürpriz olmadı. Kurun bu kadar yükselmesinin çok bir ekonomik temeli yoktu. Her şey biraz zamanın ruhu içinde değerlendirmek lazım.
Geçen sene pandemi çıktı farklı varyantları var. Pandemiyle tedarik zincirleri bozuldu, üretim aksadı, insanlar yatırımlarını öteledi dünya için konuşuyorum. Çin’de üretim ciddi anlamda aksadı. navlun fiyatlarının artışı enerji fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu oldu. Erdoğan’ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Yarın bunun çok daha artacağı kanaatindeyim.
Petrol fiyatı 40 dolardan 85 dolara çıktı. Bizim ülkemiz gibi özellikle enerji ithalatçısı ülkelerde, iklim değişiklikleri dolayısıyla bütün dünyada tarımsal üretim kısmen aksadı bu da dünyada ciddi bir enflasyona neden oldu.
Enflasyonun yüzde 21 seviyesine geldiği ortamda hane halkı ve firmalar kendi pozisyonlarını korumak kaydıyla TL tasarruflarını farklı enstrümanlarda değerlendirmek istediler. Özellikle firmaların döviz alımlarının temeline bakıldığında döviz yükümlülükleri kapsamında döviz alırlar. Hane halkının döviz talebinin temel nedeni enflasyon karşısında parasının değerini koruma kaygısıydı.
Türkiye’de 5.4 trilyon TL mevduatımız var. Bu mevduatın yüzde 64’ü yabancı parada yüzde 34’ü TL’de. 2007-2008’lerde TL lehine yüzde 70’lere kadar çıkmıştı. 2000’lerde yabancı para lehine yüzde 60’larda görürsünüz. Bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olabilecek.
Sabah bizim şubeye geldiğinizde sizin 100 bin dolarınız olsun. Bugün itibariyle bozmak istediğinizde neticede bu bir ürün. Size belli bir vade vereceğiz. O vade sonuna geldiğinde kur hangi seviyedeyse biz o günkü kurdan paranızı değerlendiriyor olacağız"
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