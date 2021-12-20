Faiz açıklaması yapmıştı: Erdoğan 'Nas' dedi dolar ve Euro fırladı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:57

Hükümetin ekonomi politikası ve faiz indirimleriyle TL'de rekor değer kayıpları yaşandı. Geçen hafta, Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indiriminin ardından dolar 17 ile Euro 19 ise liranın üzerini görerek tarihi zirvesini yenilemişti.

Bununla birlikte dolar ve Euro yeni haftanın ilk günüyle birlikte yeniden tırmanışa geçti. Sabah saatlerinde güne yeni rekorla başlayan dolar 17,62 Euro ise 19,84 seviyesinde işlem gördü.

ERDOĞAN "NAS" DEDİ DÖVİZ FIRLADI

Öte yandan, dolar ve eurodaki artışın gecesinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dikkat çekti. Dün akşam İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşan Erdoğan, faiz politikası üzerine açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında, "Benden faizleri düşürmeyi beklemeyin" demiş ve "Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demişti.

Erdoğan'ın sözlerinin sabahında dövizin TL karşısındaki artışı dikkat çekti.